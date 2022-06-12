В НАТО решили не торопиться с принятием Швеции и Финляндии

12 июня 2022 в 20:08 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг не уточнил, когда в НАТО примут новых членов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Конец июня не является крайним сроком для включения Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинисте. «НАТО не рассматривает саммит в Мадриде 28—30 июня как крайний срок для приема Финляндии и Швеции», — заявил Столтенберг, трансляция велась на youtube-канале El País. Также генсек НАТО отреагировал на опасения Турции, которая выступает против членства Швеции и Финляндии в альянсе. Он назвал причины Турции законными поводами для беспокойства. «Я бы хотел, чтобы это было решено как можно скорее. Мы активно работаем с Турцией, а также Финляндией и Швецией, чтобы ответить на вопросы, которые подняла Турция. Это касается терроризма, это касается экспорта вооружений», — отметил он. Швеция и Финляндия официально решили вступить в НАТО. Турция выступает против принятия новых членов из-за одобрения терроризма в этих странах, заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Представители Турции провели переговоры с делегациями Швеции и Финляндии, но обсуждение оказалось неудачным, сообщает телеканал 360 со ссылкой на слова Эрдогана. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Конец июня не является крайним сроком для включения Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинисте. «НАТО не рассматривает саммит в Мадриде 28—30 июня как крайний срок для приема Финляндии и Швеции», — заявил Столтенберг, трансляция велась на youtube-канале El País. Также генсек НАТО отреагировал на опасения Турции, которая выступает против членства Швеции и Финляндии в альянсе. Он назвал причины Турции законными поводами для беспокойства. «Я бы хотел, чтобы это было решено как можно скорее. Мы активно работаем с Турцией, а также Финляндией и Швецией, чтобы ответить на вопросы, которые подняла Турция. Это касается терроризма, это касается экспорта вооружений», — отметил он. Швеция и Финляндия официально решили вступить в НАТО. Турция выступает против принятия новых членов из-за одобрения терроризма в этих странах, заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Представители Турции провели переговоры с делегациями Швеции и Финляндии, но обсуждение оказалось неудачным, сообщает телеканал 360 со ссылкой на слова Эрдогана.