12 июня 2022

Финляндия не вступит в НАТО без Швеции

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Стокгольма. Швеция, флаг сша, флаг великобритании, флаг швеции
Швеция хочет вступить в НАТО Фото:

Финляндия не собирается вступать в НАТО без Швеции. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Я говорю, что дело Швеции — наше. Это означает, что мы идем дальше рука об руку», — отметил Ниинисте. Трансляция его выступления велась на youtube-канале El País.

Швеция и Финляндия официально решили вступить в НАТО после начала спецоперации РФ на Украине. Турция выступает против этого решения, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что причиной стала «поддержка терроризма» в Финляндии и Швеции, передают «Невские новости». Столтенберг отмечал, что саммит в Мадриде 28—30 июня не является крайним сроком для принятия стран в альянс. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что вступление этих стран в НАТО приведет к ослаблению их сотрудничества с Россией.

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Финляндия не собирается вступать в НАТО без Швеции. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. «Я говорю, что дело Швеции — наше. Это означает, что мы идем дальше рука об руку», — отметил Ниинисте. Трансляция его выступления велась на youtube-канале El País. Швеция и Финляндия официально решили вступить в НАТО после начала спецоперации РФ на Украине. Турция выступает против этого решения, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что причиной стала «поддержка терроризма» в Финляндии и Швеции, передают «Невские новости». Столтенберг отмечал, что саммит в Мадриде 28—30 июня не является крайним сроком для принятия стран в альянс. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что вступление этих стран в НАТО приведет к ослаблению их сотрудничества с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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