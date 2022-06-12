Финляндия не вступит в НАТО без Швеции

Финляндия не собирается вступать в НАТО без Швеции. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
«Я говорю, что дело Швеции — наше. Это означает, что мы идем дальше рука об руку», — отметил Ниинисте. Трансляция его выступления велась на youtube-канале El País.
Швеция и Финляндия официально решили вступить в НАТО после начала спецоперации РФ на Украине. Турция выступает против этого решения, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что причиной стала «поддержка терроризма» в Финляндии и Швеции, передают «Невские новости». Столтенберг отмечал, что саммит в Мадриде 28—30 июня не является крайним сроком для принятия стран в альянс. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что вступление этих стран в НАТО приведет к ослаблению их сотрудничества с Россией.
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Финляндия не собирается вступать в НАТО без Швеции. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. «Я говорю, что дело Швеции — наше. Это означает, что мы идем дальше рука об руку», — отметил Ниинисте. Трансляция его выступления велась на youtube-канале El País. Швеция и Финляндия официально решили вступить в НАТО после начала спецоперации РФ на Украине. Турция выступает против этого решения, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что причиной стала «поддержка терроризма» в Финляндии и Швеции, передают «Невские новости». Столтенберг отмечал, что саммит в Мадриде 28—30 июня не является крайним сроком для принятия стран в альянс. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что вступление этих стран в НАТО приведет к ослаблению их сотрудничества с Россией.