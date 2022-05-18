Матвиенко заявила об угрозе при вступлении Финляндии в НАТО

19 мая 2022 в 03:47 Размер текста - 17 +

Валентина Матвиенко оценила перспективы сотрудничества с Финляндией и Швецией Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вступление Швеции и Финляндии в НАТО спровоцирует ослабление сотрудничества между Россией с этими странами. Так считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Меня печалит, что такое решение двух государств может привести к снижению объема нашего взаимодействия и сотрудничества», — сказала Матвиенко в интервью «Известиям». По ее словам, Россия и Финляндия на протяжении длительного времени практиковали взаимовыгодные отношения. Она уверена, что страна должна поберечь себя от необходимости вступить в НАТО. Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин высказались за вступление в Североатлантический альянс. В МИД Швеции уже подписали заявку об этом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга пообещала устроить Финляндии «военный сюрприз» в случае вступления страны в НАТО. Турция заблокировала начало переговоров о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Вслед за Турцией заблокировать процесс рассмотрения заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО решил президент Хорватии Зоран Миланович. Соединенные Штаты загоняют Швецию и Финляндию в капкан, поддерживая их членство в НАТО, написала газета Global Times. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО спровоцирует ослабление сотрудничества между Россией с этими странами. Так считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Меня печалит, что такое решение двух государств может привести к снижению объема нашего взаимодействия и сотрудничества», — сказала Матвиенко в интервью «Известиям». По ее словам, Россия и Финляндия на протяжении длительного времени практиковали взаимовыгодные отношения. Она уверена, что страна должна поберечь себя от необходимости вступить в НАТО. Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин высказались за вступление в Североатлантический альянс. В МИД Швеции уже подписали заявку об этом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга пообещала устроить Финляндии «военный сюрприз» в случае вступления страны в НАТО. Турция заблокировала начало переговоров о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Вслед за Турцией заблокировать процесс рассмотрения заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО решил президент Хорватии Зоран Миланович. Соединенные Штаты загоняют Швецию и Финляндию в капкан, поддерживая их членство в НАТО, написала газета Global Times.