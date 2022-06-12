Екатеринбуржец насмерть зарезал прохожего в парке

13 июня 2022 в 00:21 Размер текста - 17 +

Полиция сообщила о погибшем после нападения мужчины на екатеринбуржцев в парке Следственный комитет России по Свердловской области подтвердил информацию о погибшем екатеринбуржце в парке, после нападения мужчины с ножом. Об этом журналисту URA.RU рассказал представитель СКР по Свердловской области Максим Чалков. «Следственным отделом по Железнодорожному району Екатеринбурга по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Проводятся все необходимые следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.», — рассказал представитель СКР по Свердловской области. В УМВД России по Екатеринбургу корреспонденту агентства прокомментировали, что сообщение о происшествии послупило в 21:00. Сейчас уголовный розыск проводит мероприятия по раскрытию преступления. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге мужчина с ножом напал на гуляющих людей возле ЖК «Ольховский парк». Также агентство рассказывало, что очевидцы составили портрет нападавшего екатеринбуржца. Фото: СКР по Свердловской области Фото: URA.RU Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Следственный комитет России по Свердловской области подтвердил информацию о погибшем екатеринбуржце в парке, после нападения мужчины с ножом. Об этом журналисту URA.RU рассказал представитель СКР по Свердловской области Максим Чалков. «Следственным отделом по Железнодорожному району Екатеринбурга по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Проводятся все необходимые следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.», — рассказал представитель СКР по Свердловской области. В УМВД России по Екатеринбургу корреспонденту агентства прокомментировали, что сообщение о происшествии послупило в 21:00. Сейчас уголовный розыск проводит мероприятия по раскрытию преступления. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге мужчина с ножом напал на гуляющих людей возле ЖК «Ольховский парк». Также агентство рассказывало, что очевидцы составили портрет нападавшего екатеринбуржца.