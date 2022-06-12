Власти Запорожья заявили о начале украинского террора в регионе

13 июня 2022 в 09:54 Размер текста - 17 +

Украинские националисты используют новую тактику в запугивании жителей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ перестали обстреливать Запорожскую область ракетами и начали запугивать мирных жителей терактами. Такое заявление сделал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Сначала они обстреливали наш регион ракетами „Точка-У“, которые были уничтожены. Поэтому теперь они перешли к тактике террора через взрывы, закладки оружия, диверсии», — сказал он в беседе с РИА «Новости». Теракт в Бердянске произошел 12 июня. В результате подрыва подстанции в ряде районов отключилось электричество, но никто не пострадал, передает телеканал 360. Кроме того, четыре человека пострадали при срабатывании взрывного устройства у здания ГУ МВД в Мелитополе в тот же день. Самые тяжелые ранения при взрыве получила девушка, которая потеряла много крови, уточняет Life . Запорожская область была освобождена от нацбатов и ВСУ весной этого года в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Российская армия спасает мирных граждан Донбасса от восьмилетних обстрелов националистов. Военные РФ освободили большую часть Запорожья, Херсонской области, а также значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Российские военные бережно относятся к мирным украинцам, раздают им гуманитарную помощь, а также помогают покинуть мирным жителям опасные районы. Зафиксировано множество случаев спасения солдат ВСУ и сохранения им жизни. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

ВСУ перестали обстреливать Запорожскую область ракетами и начали запугивать мирных жителей терактами. Такое заявление сделал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Сначала они обстреливали наш регион ракетами „Точка-У“, которые были уничтожены. Поэтому теперь они перешли к тактике террора через взрывы, закладки оружия, диверсии», — сказал он в беседе с РИА «Новости». Теракт в Бердянске произошел 12 июня. В результате подрыва подстанции в ряде районов отключилось электричество, но никто не пострадал, передает телеканал 360. Кроме того, четыре человека пострадали при срабатывании взрывного устройства у здания ГУ МВД в Мелитополе в тот же день. Самые тяжелые ранения при взрыве получила девушка, которая потеряла много крови, уточняет Life. Запорожская область была освобождена от нацбатов и ВСУ весной этого года в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Российская армия спасает мирных граждан Донбасса от восьмилетних обстрелов националистов. Военные РФ освободили большую часть Запорожья, Херсонской области, а также значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Российские военные бережно относятся к мирным украинцам, раздают им гуманитарную помощь, а также помогают покинуть мирным жителям опасные районы. Зафиксировано множество случаев спасения солдат ВСУ и сохранения им жизни.