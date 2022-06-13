Западное оружие на Украине активно уничтожает российская армия Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители Сербии негативно отозвались о поставках иностранного вооружения на Украину. Так они отреагировали на новость о том, что Великобритания отправит туда три системы многоствольных реактивных гранатометов M270. Одни комментаторы считают, что все меры Запада — бесполезны, другие убеждены, что победа будет за Россией.

Россия проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Российские войска бережно относятся к местным жителям и не причиняют им вреда. Однако ВСУ и нацбаты обстреливают граждан, в том числе стоящих за гуманитарной помощью от РФ. При этом западные страны поддерживают Киев финансово и поставками вооружения. В свою очередь, российская армия уничтожает оружие Запада. Так, «Калибрами» был взорван склад с западными ПТРК и ПЗРК на Украине, пишет Pravda.Ru. Уничтожены также РЛС у Славянска, радиолокатор С-300 в районе Кривого Рога, 2 батареи РСЗО в ЛНР и ДНР, дополняет «Национальная служба новостей».

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