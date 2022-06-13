Поклонская объяснила причину своего увольнения

Экс-прокурор Крыма, экс-депутат Госдумы, экс-посол в Кабо-Верде, а теперь и экс-замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская поблагодарила российского лидера Владимира Путина за освобождении ее от должности из-за перехода на другую работу. Об этом Поклонская написала в своем telegram-канале, прикрепив к своему комментарию официальный документ.
«Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о моем освобождении с должности заместителя руководителя Россотрудничества в связи с моим переходом на другую работу. Я благодарна нашему президенту за поддержку и доверие!», — заявила она.
Ранее Путин освободил от занимаемой должности экс-прокурора Крыма. Приказ вступает в силу с 13 июня этого года.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал