Продажи автомобилей в Челябинской области сократились на 83%

На Южном Урале в мае было продано всего 579 авто Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Челябинская область по итогам мая заняла десятую строчку в топ-10 региональных авторынков России. Однако в сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи новых автомобилей в регионе сократились почти на 83%. Такие данные содержатся в исследовании, опубликованном на портале «Автостат Инфо».

«Самарская и Челябинская области заняли соответственно два последних места в этой десятке. В Самарской области за месяц был продан 591 автомобиль (-84%), а в Челябинской области — 579 авто (-83%)», — сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Рейтинг возглавляет Москва, где объем продаж новых автомобилей в мае этого года сократился на 67%, с 18567 до 6141 штук. В Московской области спад оказался еще выше, здесь продажи сократились на 79% в годовом сравнении, с 9772 до 2070 штук. В Санкт-Петербурге продажи легковых автомобилей в мае этого года упали на 79% к маю прошлого года, с 7704 до 1607 штук.

Ярославская область оказалась единственной из топ-10 территорий, кто продемонстрировал положительную динамику. В этом регионе продажи новых автомобилей выросли в мае 2022 года на 24%, с 948 до 1177 штук.

Ранее стало известно, что в первом квартале 2022 года продажи автомобилей в Челябинской области снизились на 34,1%. За первые три месяца года в регионе было продано 6,3 тыс. машин. А автоэксперт Игорь Моржаретто прогнозировал, что концерн «Автоваз» может предложить доступные модели автомобилей к концу лета.

Западные автоконцерны ушли с российского рынка после начала спецоперации на Украине. Это привело к росту цен на автомобили. После этого Росстат заявил, что производство легковых автомобилей в России сократилось на 85%. Автоэксперты отметили, что на смену западным автомобильным брендам придут китайские машины.

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