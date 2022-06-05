Автоэксперт пообещал россиянам дешевые машины. Сроки

05 июня 2022 в 19:16 Размер текста - 17 +

«Автоваз» может создать относительно дешевые автомобили, считает Игорь Моржаретто Фото: Антон Белицкий © URA.RU Концерн «Автоваз» может предложить россиянам доступные модели автомобилей. Это может произойти к концу лета, в случае, если автоконцерн мобилизует свои возможности. Такое прогноз в беседе с URA.RU сделал партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто. «В ближайшей перспективе, где-нибудь в июле—августе, могут появится относительно дешевые машины от „Автоваза“. Если „Автоваз“ раскачается хоть чуть-чуть», — сказал Моржаретто. Автоэксперт отметил, что в настоящий момент цены на машины достаточно высокие. «Рынка как такого сейчас нет, и для простых людей возможности купить машину нет. Из-за дефицита автомобилей цены лютые. А раз такие цены то, соответственно, и продаж нет», — заключил Моржаретто. Западные автоконцерны покинули российский рынок после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, что привело к росту цена на автомобили. После этого Росстат заявил, что производство легковых автомобилей в России сократилось на 85%. Автоэксперты отметили, что на смену западным автомобильным брендам в Россию придут китайские машины. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Концерн «Автоваз» может предложить россиянам доступные модели автомобилей. Это может произойти к концу лета, в случае, если автоконцерн мобилизует свои возможности. Такое прогноз в беседе с URA.RU сделал партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто. «В ближайшей перспективе, где-нибудь в июле—августе, могут появится относительно дешевые машины от „Автоваза“. Если „Автоваз“ раскачается хоть чуть-чуть», — сказал Моржаретто. Автоэксперт отметил, что в настоящий момент цены на машины достаточно высокие. «Рынка как такого сейчас нет, и для простых людей возможности купить машину нет. Из-за дефицита автомобилей цены лютые. А раз такие цены то, соответственно, и продаж нет», — заключил Моржаретто. Западные автоконцерны покинули российский рынок после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, что привело к росту цена на автомобили. После этого Росстат заявил, что производство легковых автомобилей в России сократилось на 85%. Автоэксперты отметили, что на смену западным автомобильным брендам в Россию придут китайские машины.