Росстат: производство автомобилей в России снизилось на 85%. Скрин

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В России резко сократилось производство автомобилей Фото:
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Экономический кризис 2020-2022

Производство легковых автомобилей в России в апреле 2022 года сократилось более чем на 85%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики.

«Производство автомобилей в апреле снизилось на 85,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По отношению к марту 2022 года производство авто сократилось на 51,3%», — сказано в данных статистики.

Французская автомобилестроительная корпорация Renault приостановила деятельность в России и покинула рынок в связи с началом вынужденной спецоперации РФ на Украине и из-за введения жестких санкций против РФ странами Запада. Доля компании в «Автовазе» передана государству, из-за этого из модельного ряда LADA могут уйти некоторые модели. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на национализированном заводе Rеnаult возобновят производство «Москвичей». Ранее о приостановках производства в России сообщали автопроизводители Hyundai, Volkswagen, Sollers Ford, BMW, Rolls-Royce и Suzuki, Honda и Mazda.

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Производство легковых автомобилей в России в апреле 2022 года сократилось более чем на 85%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики. «Производство автомобилей в апреле снизилось на 85,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По отношению к марту 2022 года производство авто сократилось на 51,3%», — сказано в данных статистики. Французская автомобилестроительная корпорация Renault приостановила деятельность в России и покинула рынок в связи с началом вынужденной спецоперации РФ на Украине и из-за введения жестких санкций против РФ странами Запада. Доля компании в «Автовазе» передана государству, из-за этого из модельного ряда LADA могут уйти некоторые модели. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на национализированном заводе Rеnаult возобновят производство «Москвичей». Ранее о приостановках производства в России сообщали автопроизводители Hyundai, Volkswagen, Sollers Ford, BMW, Rolls-Royce и Suzuki, Honda и Mazda.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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