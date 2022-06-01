Росстат: производство автомобилей в России снизилось на 85%. Скрин

01 июня 2022 в 21:49 Размер текста - 17 +

В России резко сократилось производство автомобилей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Производство легковых автомобилей в России в апреле 2022 года сократилось более чем на 85%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики. «Производство автомобилей в апреле снизилось на 85,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По отношению к марту 2022 года производство авто сократилось на 51,3%», — сказано в данных статистики. Французская автомобилестроительная корпорация Renault приостановила деятельность в России и покинула рынок в связи с началом вынужденной спецоперации РФ на Украине и из-за введения жестких санкций против РФ странами Запада. Доля компании в «Автовазе» передана государству, из-за этого из модельного ряда LADA могут уйти некоторые модели. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на национализированном заводе Rеnаult возобновят производство «Москвичей». Ранее о приостановках производства в России сообщали автопроизводители Hyundai, Volkswagen, Sollers Ford, BMW, Rolls-Royce и Suzuki, Honda и Mazda. Скриншот с официального сайта «Росстат» Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Производство легковых автомобилей в России в апреле 2022 года сократилось более чем на 85%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики. «Производство автомобилей в апреле снизилось на 85,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По отношению к марту 2022 года производство авто сократилось на 51,3%», — сказано в данных статистики. Французская автомобилестроительная корпорация Renault приостановила деятельность в России и покинула рынок в связи с началом вынужденной спецоперации РФ на Украине и из-за введения жестких санкций против РФ странами Запада. Доля компании в «Автовазе» передана государству, из-за этого из модельного ряда LADA могут уйти некоторые модели. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на национализированном заводе Rеnаult возобновят производство «Москвичей». Ранее о приостановках производства в России сообщали автопроизводители Hyundai, Volkswagen, Sollers Ford, BMW, Rolls-Royce и Suzuki, Honda и Mazda.