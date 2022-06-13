Грузия отказалась пропускать Украину в Евросоюз вне очереди

14 июня 2022 в 01:38 Размер текста - 17 +

Грузия решила затормозить членство Украины в Евросоюзе Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Грузия больше, чем Украина и Молдавия заслуживает статус кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. «Если открытый конфликт — один из критериев получения статуса, то мы так не хотим. Мы требуем заслуженного статуса», — приводит его слова Jam News. Гарибашвили подчеркнул, что Грузия «на десять голов опережает Украину и Молдову по всем направлениям», и даже «опережает страны-члены ЕС». Украина решила вступить в Евросоюз в конце февраля, Киев подал заявку по ускоренной процедуре. Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что есть другие кандидаты, давно подавшие заявку, поэтому Украина не сможет быстро присоединиться к Евросоюзу. Он напомнил, что ЕС уже давно обещал членство Черногории, Сербии, Северной Македонии и Албании, которые подали заявки на вступление много лет назад. Первый шаг к вступлению в организацию сделала и Грузия, заполнив первую часть опросника. Ее судьба должна решиться в июне. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Грузия больше, чем Украина и Молдавия заслуживает статус кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. «Если открытый конфликт — один из критериев получения статуса, то мы так не хотим. Мы требуем заслуженного статуса», — приводит его слова Jam News. Гарибашвили подчеркнул, что Грузия «на десять голов опережает Украину и Молдову по всем направлениям», и даже «опережает страны-члены ЕС». Украина решила вступить в Евросоюз в конце февраля, Киев подал заявку по ускоренной процедуре. Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что есть другие кандидаты, давно подавшие заявку, поэтому Украина не сможет быстро присоединиться к Евросоюзу. Он напомнил, что ЕС уже давно обещал членство Черногории, Сербии, Северной Македонии и Албании, которые подали заявки на вступление много лет назад. Первый шаг к вступлению в организацию сделала и Грузия, заполнив первую часть опросника. Ее судьба должна решиться в июне.