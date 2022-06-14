«Азовсталь» освободили 21 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Боевики признанного экстремистским и запрещенного на территории РФ батальона «Азов» обвинили президента Украины Владимира Зеленского в предательстве. Соответствующее заявление, выцарапанное на стене, было найдено в катакомбах освобожденного от националистов завода «Азовсталь» в Мариуполе.

«На одной из стен надпись обвиняет Владимира Зеленского в предательстве: „Зеля — зрадник“ (с украинского — предатель). На другой — фотографии погибших „азовцев“», — сообщает военкор РИА «Новостей», побывавший на территории завода вместе с иностранными журналистами.

Завод «Азовсталь» в Мариуполе был освобожден от украинских националистов 21 мая. По данным Минобороны РФ, в плен сдались 2 439 представителей ВСУ и боевиков.

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