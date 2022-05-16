Глава ЯНАО рассказал о планах по восстановлению Донбасса

Дмитрий Артюхов не прокомментировал слухи о восстановлении городов ЛДНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа примут участие в создании нормальных условий жизни для жителей Луганской и Донецкой народных республик. Об этом в интервью URA.RU заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Ямальцы — очень отзывчивые люди и не оставят своих близких по духу людей без помощи, — пообещал Артюхов. — Территория Восточной Украины для ямальцев особенная. У нас исторически очень много людей родом оттуда: когда начинали осваиваться месторождения на Ямале, специалисты по горному делу из Донецка, Луганска ехали сюда. Еще до переписи считалось, что Ямал — третий после Крыма и Севастополя — регион в стране по доле этнических украинцев. И отправкой гуманитарных грузов, помощью беженцам мы занимаемся с первых дней».

При этом глава региона не стал комментировать слухи, что Ямал восстановит пригород Донецка — Макеевку. Ранее о желании поддержать муниципалитеты заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, а визит вице-премьера РФ Марата Хуснуллина в Мариуполь считается инспекционной поездкой по изучению предстоящего фронта работ.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Кроме того, это было сделано и для того, чтобы спасти жителей ДНР и ЛНР от геноцида со стороны нацбатов и ВСУ, который не прекращался на протяжении восьми лет. Жители этих республик жаловались на обстрелы мирных жителей системами залпового огня «Град», «Ураган». В центре Донецка 14 марта взорвались обломки ракеты «Точка-У», погибли десятки человек.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам