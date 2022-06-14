Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села с Украины

Жители села пострадали от обстрела со стороны Украины (фото из архива) Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Со стороны Украины произошел обстрел территории села Займище Брянской области. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Повреждено несколько жилых домов. По предварительной информации, ранены четыре человека. Им оказывается всесторонняя медицинская помощь», — написал он. На месте работают оперативные службы.

Займище — село с населением около 5 тысяч жителей. Оно примыкает к южной окраине города Клинцы в Брянской области. Ранее об обстрелах окраины Клинцов сообщили в соцсетях местные жители.

«Снаряд задел часть военной базы и часть жилого комплекса. Пострадавшие есть, у одной женщины, которая находились в этот момент у себя во дворе, оторвало ногу», — сообщается в telegram-канале «Подслушано Клинцы».

Ранее в Брянской области пытались взорвать нефтепровод «Дружба». В результате одного из взрывов была повреждена трансформаторная подстанция с энергоблоком задвижки нефтепровода. Другой взрыв оставил воронку 40 на 20 см на месте, где проложен кабель. Третий взрыв повредил дополнительное средство защиты — противоподкопную трубу, оставив воронку 40 на 60 см.

Россия проводит на территории вынужденную спецоперацию с 24 февраля. Ее основными целями, по словам президента РФ Владимира Путина, стало освобождение жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и демилитаризация страны.

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