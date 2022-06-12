Baza: в Брянской области пытались взорвать нефтепровод «Дружба»

На нефтепроводе «Дружба» произошло три взрыва, сообщают СМИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На крупнейшем в мире нефтепроводе «Дружба» в Брянской области произошло три взрыва. Об этом сообщают СМИ.

«Рано утром 11 июня недалеко от поселка Гулевка (40 км до границы с Украиной) прогремели три взрыва — тогда же сработал сигнал о потере связи с задвижкой трубопровода. По предварительным данным, это были безоболочные взрывные устройства», — сообщает telegram-канал Baza.

По информации авторов, в результате одного из взрывов была повреждена трансформаторная подстанция с энергоблоком задвижки нефтепровода. Другой взрыв оставил воронку 40 на 20 см на месте, где проложен кабель. Третий взрыв повредил дополнительное средство защиты — противоподкопную трубу, оставив воронку 40 на 60 см.

«Сам трубопровод не пострадал, однако был обесточен энергоблок управления задвижкой», — сообщили авторы. По информации канала, разлива нефтепродуктов удалось избежать в связи с тем, что трубопровод с дизельным топливом внутри был законсервирован.

Ранее сообщалось, что в Луганске прогремел мощный взрыв, из-за которого загорелся трубопровод «Дружба». Генеральный директор «Луганскгаза» Татьяна Богородько заявила, что взрыв произошел в результате диверсии.