Бросившая детей из окна челябинка могла иметь скрытое заболевание

Один из детей упал на этот газон и выжил, второй — на асфальт. Малыш погиб Фото: Марина Малкова © URA.RU

Жительница Челябинска, выбросившая из окна двоих сыновей и затем покончившая с собой, могла иметь скрытое расстройство психики, которое проявилось из-за резкой стрессовой ситуации на фоне ссоры с мужем. Об этом говорит тот факт, что мама женщины имела заболевание, передающееся по наследству, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Женщина не состояла на учете, не имела ранее проблем с психикой, но при этом у нее в анамнезе отягощенная наследственность — у ее мамы была шизофрения. Возможно, у нее произошел срыв, о чем говорят и опросы очевидцев: женщина в ночь трагедии кричала с балкона несвязные вещи, что все взорвет, сожжет, называла каких-то черных риелторов. Также она отказывалась открывать дверь, когда в квартиру стучался муж, а затем приехавший на вызов участковый. В конечном счете она выбросила детей, а потом покончила с собой», — рассказал источник.

Сотрудницы расположенного рядом с домом магазина рассказали, что погибшая была исключительно положительным человеком, любила своих сыновей. Пару месяцев назад она поссорилась с мужем, и он стал жить отдельно, а вечером перед трагедией пришел домой и хотел помириться, но дверь жена не открыла.

«Мальчишка старший, ростом маленький, такой приветливый, добрый, всегда за продуктами приходил сам, пакеты таскал большие. Да и она тоже: всегда спокойная, улыбается, видно, что грамотная, бутылку пива никогда не возьмет даже. А вчера будто кто вселился в нее: с балкона кричала диким голосом, муж ее попасть домой пытался, вызывал полицию, МЧС, потом плакал, сидел над телом сына, говорил: что же все так долго ехали…» — рассказали продавщицы.

По их словам, не менее часа глава семьи пытался вразумить жену, вызывал участкового. Женщина сначала скинула младшего сына, он упал на асфальт, затем старшего — он упал на газон и сейчас находится в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего. Трагедия произошла в ночь на 14 июня. Погибшая женщина работала руководителем структурного подразделения детского сада, туда же ходил ее младший сын. Муж был сварщиком. Ранее он был судим по ч.1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Семья жила в этом подъезде на шестом этаже Фото: Марина Малкова © URA.RU

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