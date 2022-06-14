Соцсети попрощались с Поклонской. «Больше не няш-мяш»

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Царские дни в Екатеринбурге: божественная литургия и крестный ход, портрет николая II, поклонская наталья
Наталья Поклонская прекращает вести социальные сети Фото:

Российские пользователи по-разному отреагировали на уход из соцсетей экс-замглавы Россотрудничества Натальи Поклонской, которая не может находиться в публичном пространстве из-за получения новой должности. Кто-то пожелал ей удачи, другие комментаторы традиционно — поругали.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении Поклонской с должности экс-замглавы Россотрудничества 13 июня. На следующий день, 14 июня, она стала советником Генпрокурора РФ. Она также была прокурором Крыма, депутатом Госдумы и послом в Кабо-Верде. В Генеральной прокуратуре РФ подтвердили назначение экс-чиновницы.

Не только рядовые граждане, но и СМИ переживают за карьеру Поклонской
Другому изданию почему-то стало грустно
Петр Акопов прочит ей новую должность
Николай Евдокимов переживает, что Поклонская не отдыхает за границей
Пользователи соцсетей иногда не пользуются словами — в этой ситуации достаточно смайликов
Кое-кто не верит, что новый советник Генпрокурора задержится на этой должности
Тетя Сара симпатизирует экс-чиновнице
Валерий Гылка пошутил

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Российские пользователи по-разному отреагировали на уход из соцсетей экс-замглавы Россотрудничества Натальи Поклонской, которая не может находиться в публичном пространстве из-за получения новой должности. Кто-то пожелал ей удачи, другие комментаторы традиционно — поругали. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении Поклонской с должности экс-замглавы Россотрудничества 13 июня. На следующий день, 14 июня, она стала советником Генпрокурора РФ. Она также была прокурором Крыма, депутатом Госдумы и послом в Кабо-Верде. В Генеральной прокуратуре РФ подтвердили назначение экс-чиновницы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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