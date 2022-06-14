Наталья Поклонская прекращает вести социальные сети Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские пользователи по-разному отреагировали на уход из соцсетей экс-замглавы Россотрудничества Натальи Поклонской, которая не может находиться в публичном пространстве из-за получения новой должности. Кто-то пожелал ей удачи, другие комментаторы традиционно — поругали.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении Поклонской с должности экс-замглавы Россотрудничества 13 июня. На следующий день, 14 июня, она стала советником Генпрокурора РФ. Она также была прокурором Крыма, депутатом Госдумы и послом в Кабо-Верде. В Генеральной прокуратуре РФ подтвердили назначение экс-чиновницы.

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