Наталья Поклонская прекращает вести социальные сети
Российские пользователи по-разному отреагировали на уход из соцсетей экс-замглавы Россотрудничества Натальи Поклонской, которая не может находиться в публичном пространстве из-за получения новой должности. Кто-то пожелал ей удачи, другие комментаторы традиционно — поругали.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении Поклонской с должности экс-замглавы Россотрудничества 13 июня. На следующий день, 14 июня, она стала советником Генпрокурора РФ. Она также была прокурором Крыма, депутатом Госдумы и послом в Кабо-Верде. В Генеральной прокуратуре РФ подтвердили назначение экс-чиновницы.
Не только рядовые граждане, но и СМИ переживают за карьеру Поклонской
Другому изданию почему-то стало грустно
Петр Акопов прочит ей новую должность
Николай Евдокимов переживает, что Поклонская не отдыхает за границей
Пользователи соцсетей иногда не пользуются словами — в этой ситуации достаточно смайликов
Кое-кто не верит, что новый советник Генпрокурора задержится на этой должности
Тетя Сара симпатизирует экс-чиновнице
Валерий Гылка пошутил
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