Бывший вице-губернатор Тюменской области получил новую должность

Легенда тюменской политики Сергей Сарычев продолжил карьеру в коммерческой структуре Фото: Лариса Рычкова © URA.RU

Бывший вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев получил должность советника генерального директора в СИБУРе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.

«Сергей Сарычев занимает должность советника генерального директора СИБУРа по вопросам взаимодействия с региональными органами власти, общественными и отраслевыми организациям, бизнес-сообществами», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании. Функционал, за который будет отвечать бывший вице-губернатор, не озвучили.

Ранее URA.RU писало, что Сергей Сарычев покинул правительство Тюменской области по собственному желанию, спустя 30 лет трудовой деятельности. Причиной стал переход на новую работу. Как заявляли инсайдеры агентства, Сарычев перешел на должность советника в одну из компаний, аффилированную с СИБУРом.