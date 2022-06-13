Рослесхоз назвал сумму, потраченную на тушение курганских пожаров

14 июня 2022 в 18:41 Размер текста - 17 +

На тушение пожаров в Курганской области потратили 447 миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова На тушение крупных природных пожаров в Курганской области потратили 447 миллионов рублей. Общая цифра по Уралу составила 479 млн рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу (входит в состав Рослесхоза) Олег Сандаков. «По состоянию на 10 июня в регионах УрФО затраты на тушение лесных пожаров составили 479 млн рублей. Из них 447 млн рублей пришлось на Курганскую область. Всего в этом году на Урале на все мероприятия по повышению эффективности и предупреждению возникновения и распространения лесных пожаров предусмотрено 3,2 млрд рублей», — цитирует Сандакова ТАСС. URA.RU писало, что в апреле — мае в Курганской области бушевали сильные пожары. Крупные возгорания произошли в Кетовском, Белозерском, Каргапольском, Варгашинском районах. Несколько населенных пунктов пострадали, десятки человек лишились имущества и жилья. Помощь в тушении курганским спасателям оказывали представители разных регионов. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поддержал предложение губернатора Курганской области Вадима Шумкова создать в регионе дополнительный резерв парашютистов-десантников пожарных. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

На тушение крупных природных пожаров в Курганской области потратили 447 миллионов рублей. Общая цифра по Уралу составила 479 млн рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу (входит в состав Рослесхоза) Олег Сандаков. «По состоянию на 10 июня в регионах УрФО затраты на тушение лесных пожаров составили 479 млн рублей. Из них 447 млн рублей пришлось на Курганскую область. Всего в этом году на Урале на все мероприятия по повышению эффективности и предупреждению возникновения и распространения лесных пожаров предусмотрено 3,2 млрд рублей», — цитирует Сандакова ТАСС. URA.RU писало, что в апреле — мае в Курганской области бушевали сильные пожары. Крупные возгорания произошли в Кетовском, Белозерском, Каргапольском, Варгашинском районах. Несколько населенных пунктов пострадали, десятки человек лишились имущества и жилья. Помощь в тушении курганским спасателям оказывали представители разных регионов. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поддержал предложение губернатора Курганской области Вадима Шумкова создать в регионе дополнительный резерв парашютистов-десантников пожарных.