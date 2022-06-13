В Кургане машины и автобусы возобновили движение по мосту, который закрывали из-за ремонта (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане движение автомобилей и автобусов по мосту на проспекте Конституции открыли вечером 14 июня. Об этом горожане сообщают в социальной сети «ВКонтакте». Информацию подтвердили в Курганской генерирующей компании (КГК). Ранее сообщалось, что движение планировали открыть 15 июня.

«Мост в Энергетики открыт!» — опубликован пост в группе «Типичный Курган» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях курганцы не скрывают радости и делятся фотографиями открытой дороги. «Лучшая новость дня!» — пишет в паблике пользователь Олег Тимошенко. «Только что… Дорога свободна», — сообщает пользователь Alina Zorn.

В пресс-службе Курганской генерирующей компании URA.RU подтвердили, что движение по мосту возобновлено сегодня. «Официальное открытие движения завтра. Но сегодня положили асфальт, сделали все работы, и открыли проезд», — добавили в организации.

Ранее URA.RU писало, что движение всех видов транспорта по мосту на проспекте Конституции закрыли 11 июня из-за ремонта труб. Изначально работы планировали вести до 17 июня, но выполнили их раньше срока. Курганцы жаловались, что единственный объезд путепровода через Западный частично перекрыт на ремонт дороги.

Курганцы в социальных сетях сообщили об открытии движения по мосту, который ведет в микрорайон Энергетики Фото: группа «Типичный Курган», «ВКонтакте»