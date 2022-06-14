В США заявили о чудовищной ошибке в отношении Путина

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Путин. Архив, улыбка, портрет, путин владимир
Запад неверно оценил заявления Владимира Путина о сильной экономике России, считает Джеймс Дор Фото:
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Власти США допустили чудовищную ошибку, когда посчитали «блефом» заявления президента России Владимира Путина о сильной экономике страны. Такое мнение высказал политический аналитик Джеймс Дор в авторском шоу на Youtube.

«Американское правительство ошибочно решило, что президент Владимир Путин блефует по поводу экономической мощи России. Рубль становится самой надежной валютой в мире. Москва побеждает в экономическом противостоянии. Обратный эффект от санкций вызывает рост цен на топливо и продовольствие по всему миру. Крайне редко Запад допускал такие чудовищные ошибки в оценке экономик», — сказал Дор.

Ранее Владимир Путин заявил, что экономика России продолжит и дальше оставаться открытой, несмотря на действия других стран. Президент отметил, что экономика выдержала удар западных санкций. «Россия успешно справляется с внешними вызовами. Благодаря как ответственной макроэкономической политике, так и решениям по укреплению экономического суверенитета», — сказал Путин.

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Власти США допустили чудовищную ошибку, когда посчитали «блефом» заявления президента России Владимира Путина о сильной экономике страны. Такое мнение высказал политический аналитик Джеймс Дор в авторском шоу на Youtube. «Американское правительство ошибочно решило, что президент Владимир Путин блефует по поводу экономической мощи России. Рубль становится самой надежной валютой в мире. Москва побеждает в экономическом противостоянии. Обратный эффект от санкций вызывает рост цен на топливо и продовольствие по всему миру. Крайне редко Запад допускал такие чудовищные ошибки в оценке экономик», — сказал Дор. Ранее Владимир Путин заявил, что экономика России продолжит и дальше оставаться открытой, несмотря на действия других стран. Президент отметил, что экономика выдержала удар западных санкций. «Россия успешно справляется с внешними вызовами. Благодаря как ответственной макроэкономической политике, так и решениям по укреплению экономического суверенитета», — сказал Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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