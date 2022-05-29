В КПРФ раскрыли две кандидатуры на депутатский мандат Рашкина

30 мая 2022 в 04:27 Размер текста - 17 +

В КПРФ раскрыли две кандидатуры на мандат Валерия Рашкина, который ранее лишен полномочий из-за обвинительного приговора суда за убийство лося. Среди них — жена лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова Анастасия. «Руководство КПРФ рассматривает на думский мандат две другие кандидатуры: жену лидера „Левого фронта“ Сергея Удальцова Анастасию и помощника первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова управделами столичного горкома Бориса Мызгина», — сообщает «Коммерсант», со ссылкой на источник в столичном горкоме партии. По данным газеты, коммунисты определят кандидата в период с 30 мая по 03 июня. Также сообщается, что в настоящее время, самую высокую позицию среди не получивших думский мандат занимает глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин. Вместе с тем, по словам источника, передача мандата действующему депутату столичного парламента ослабит позиции коммунистов, поэтому руководство фракции рассматривает на думский мандат две другие вышеперечисленные кандидатуры, пишет «Коммерсант». В октябре 2021 года Валерия Рашкина уличили в незаконной охоте. Так, в багажнике его автомобиля обнаружили мясо незаконно убитого лося. Депутат признался, что у него не было разрешения на охоту и пообещал, что купит нового лося вместо убитого. В отношении Рашкина было возбуждено уголовное дело. В итоге Рашкина приговорила к трем годам условно. В Госдуме приняли решение лишить его мандата. Ранее в КПРФ заявляли, что нашли три кандидатуры на место Рашкина, однако их фамилии не раскрывались.