Жители Уктуса выступают против планов застройщика по вырубке леса и сносу гаражей Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители микрорайона Уктус в Екатеринбурге обратятся за помощью к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой вмешаться в строительство дороги до Химмаша, ради которой собираются вырубить лес в местном парке. Об этом URA.RU сообщил один из местных жителей.

«Хотим написать обращение к губернатору. Как мы поняли, дорога нужна для того, чтобы позднее вырубить лес у реки и застроить территорию домами», — рассказал собеседник.

Местные жители переживают, что строительство закончится на начальном этапе — возле Рощинской, 74 сделают конечную остановку, здесь появятся много маршруток, киоск по продаже шаурмы, а лес будет загажен. Они выходили на митинг против строительства дороги, предлагая собственный вариант решения проблемы. Также инициативная группа встречалась с местными депутатами, которые обещали помочь. На текущий момент под обращением губернатору собрано около 150-ти подписей.

По данным с сайта госзакупок, конкурс на строительство улицы Рощинской от Молодогвардейцев до Химмашевской выиграла компания «Промстройдекор». Цена контракта — 782,3 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что подрядчику предстоит построить дорогу в два этапа: на первом работы будут вестись на улице Рощинской от Молодогвардейцев до Алтайской. На втором этапе начнутся работы на улице Рощинская от дома №74 до Алтайской, на них потратят 137,9 млн. Закончить строительство подрядчик должен до 1 сентября 2024 года.

URA.RU обращалось за комментарием в пресс-службу мэрии Екатеринбурга. Там посоветовали обратиться в рабочее время. Также агентство направило запрос в компанию «Промстройдекор».

Жители направят обращение губернатору в кратчайшие сроки Фото: читатель URA.RU

Также жители отправят обращение мэру Орлову Фото: читатель URA.RU

Фото: читатель URA.RU

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