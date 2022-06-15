Володин поддержал смертную казнь для наемников

Наемники заслуживают самой суровой меры наказания, считает спикер Госдумы РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ДНР надо сохранить меру наказания, которая особенно актуальна в военное время, — смертную казнь. Об этом заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

«Кто отдает приказы стрелять по мирным людям и кто их исполняет, должны понимать, что совершают преступление и ответственность за него будет самой суровой. Смертная казнь — мера наказания, которую заслуживают эти фашисты», — написал Володин в своем telegram-канале.

Он подчеркнул, что преступления киевского неонацистского режима «мы видим каждый день». «Гибнут старики, женщины, дети», — подчеркнул Володин.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил трех наемников — граждан Великобритании Эйдена Эслина, Шона Пиннера и подданного Марокко Саадуна Брагима — к высшей мере наказания. Обвиняемые признали себя виновными в терроризме и попытках насильственного захвата власти.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины проводится с 24 февраля по указанию президента РФ Владимира Путина. В рядах ВСУ против России выступает большое количество иностранных наемников.

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