14 июня 2022

Махонин решил кормить детей беженцев бесплатно

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дегустация нового меню в школе №55. Екатеринбург, столовая, общепит, еда, обед, комплекс, питание, школьное питание
В пермских школах горячим обедом обеспечат всех учеников, приехавших с Донбасса Фото:
новость из сюжета
Беженцы с Донбасса и Украины

Школьников, вынужденно приехавших в Пермский край с территории Украины, ДНР и ЛНР, в новом учебном году будут кормить бесплатно. Постановление правительства региона о выделении на это средств принято на заседании кабмина по поручению губернатора Дмитрия Махонина.

«В Прикамье учащиеся 5-11 классов, вынужденно покинувшие территории Луганской народной Республики, Донецкой народной Республики и Украины, будут обеспечены бесплатным питанием в школах в течение учебного года», — говорится на сайте правительства. Все ученики 1-4 классов получали горячее питание и раньше.

На конец учебного года в школах Пермского края учились более 20 ребят, прибывших с Донбасса. Ранее URA.RU рассказывало, что на 1 июня в Прикамье из Украины самостоятельно прибыли 456 переселенцев. Среди них — 103 ребенка. Они остановились в основном в Перми, Березниках, Соликамске, Чайковском, Губахе.

С 24 февраля на Донбассе проходит спецоперация по защите населения от украинских националистов. По словам российских властей, главным приоритетом является недопущение жертв среди мирного населения, сбережение личного состава российской армии и сохранение объектов гражданской инфраструктуры.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П».

Школьников, вынужденно приехавших в Пермский край с территории Украины, ДНР и ЛНР, в новом учебном году будут кормить бесплатно. Постановление правительства региона о выделении на это средств принято на заседании кабмина по поручению губернатора Дмитрия Махонина. «В Прикамье учащиеся 5-11 классов, вынужденно покинувшие территории Луганской народной Республики, Донецкой народной Республики и Украины, будут обеспечены бесплатным питанием в школах в течение учебного года», — говорится на сайте правительства. Все ученики 1-4 классов получали горячее питание и раньше. На конец учебного года в школах Пермского края учились более 20 ребят, прибывших с Донбасса. Ранее URA.RU рассказывало, что на 1 июня в Прикамье из Украины самостоятельно прибыли 456 переселенцев. Среди них — 103 ребенка. Они остановились в основном в Перми, Березниках, Соликамске, Чайковском, Губахе. С 24 февраля на Донбассе проходит спецоперация по защите населения от украинских националистов. По словам российских властей, главным приоритетом является недопущение жертв среди мирного населения, сбережение личного состава российской армии и сохранение объектов гражданской инфраструктуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...