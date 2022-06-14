Махонин решил кормить детей беженцев бесплатно

В пермских школах горячим обедом обеспечат всех учеников, приехавших с Донбасса Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

Школьников, вынужденно приехавших в Пермский край с территории Украины, ДНР и ЛНР, в новом учебном году будут кормить бесплатно. Постановление правительства региона о выделении на это средств принято на заседании кабмина по поручению губернатора Дмитрия Махонина.

«В Прикамье учащиеся 5-11 классов, вынужденно покинувшие территории Луганской народной Республики, Донецкой народной Республики и Украины, будут обеспечены бесплатным питанием в школах в течение учебного года», — говорится на сайте правительства. Все ученики 1-4 классов получали горячее питание и раньше.

На конец учебного года в школах Пермского края учились более 20 ребят, прибывших с Донбасса. Ранее URA.RU рассказывало, что на 1 июня в Прикамье из Украины самостоятельно прибыли 456 переселенцев. Среди них — 103 ребенка. Они остановились в основном в Перми, Березниках, Соликамске, Чайковском, Губахе.

С 24 февраля на Донбассе проходит спецоперация по защите населения от украинских националистов. По словам российских властей, главным приоритетом является недопущение жертв среди мирного населения, сбережение личного состава российской армии и сохранение объектов гражданской инфраструктуры.