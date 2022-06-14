Курганским школьникам рассказали, как без проблем покинуть страну

Несовершеннолетние граждане могут самостоятельно пересечь границу при согласии родителей, оформленном у нотариуса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Несовершеннолетние граждане России, в том числе проживающие в Курганской области, могут пересекать границу с родителями или законными представителями, либо при наличии нотариально оформленного разрешения от одного из родителей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

«Несовершеннолетний гражданин Российской Федерации может выехать из РФ совместно с одним из его законных представителей (родители, усыновители, опекуны или попечители), если другим законным представителем не подано заявление о несогласии на такой выезд. Если несовершеннолетний гражданин выезжает из РФ без сопровождения своих законных представителей, он должен иметь при себе, кроме паспорта, нотариально оформленное согласие одного из законных представителей на выезд», — сообщили в ведомстве.

В согласии на выезд несовершеннолетнего за границу указываются срок выезда и страны, которые он планирует посетить. Порядок подачи заявлений о несогласии на выезд ребенка из страны регламентирует МВД РФ. Этот запрет не действует, если ребенок выезжает из России в сопровождении родителя, который подавал заявление о несогласии на выезд. В преддверии сезона отпусков курганские пограничники советуют перед отправлением детей за границу заранее подготовить все необходимые документы и проверять достоверность всех внесенных в них сведений.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцам стало проще выехать в Казахстан: для въезда в эту страну больше не нужно предъявлять ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации. С 8 июня начал курсировать пригородный поезд по маршруту Петухово (Курганская область) — Петропавловск (Северо-Казахстанская область).

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