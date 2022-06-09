Махонин заявил о пользе западных санкций для России

Сейчас перед страной открыто время новых возможностей, отметил Дмитрий Махонин Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал пермским VIP, что думают о санкциях против РФ иностранные инвесторы. Во время выступления на съезде совета муниципальных образований 10 июня он заявил, что все они говорят о том, что санкции сделают Россию только сильнее.

«В последнее время я много езжу по командировкам, общаюсь с разного рода инвесторами, в том числе иностранными. И все они говорят о том, что санкции сделают Россию только крепче. Это возможности, которые позволят создать новые технологии, заводы и рабочие места», — рассказал губернатор.

Он отметил, что напугать нашу страну санкциями невозможно, потому что государство — «большое и сильное». И призвал глав территорий и членов правительства, которые были на съезде, к плодотворной работе, чтобы «этот период стал временем развития Пермского края». Страна, регионы, муниципалитеты будут развиваться несмотря на все сложности, заявил Дмитрий Махонин.

Ранее URA сообщало, что Дмитрий Махонин во главе пермской делегации посетил Узбекистан и Азербайджан, где договорился о сотрудничестве по линии государства и бизнеса. Западные страны увеличили санкционное давление на РФ из-за специальной операции на Украине, которую Россия проводит с 24 февраля. Главной ее целью является прекращение геноцида на Донбассе со стороны Украины. Российские власти подчеркивали, что санкции бьют против самих стран, их установивших. Съезд муниципалитетов в Перми начали с минуты молчания в память о погибших при исполнении долга военнослужащих из Пермского края.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам