В Запорожье заявили, что Зеленский не вернет регион. «Не видать области как своих ушей»

15 июня 2022 в 11:57 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский хочет вернуть контроль над украинскими регионами Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский не сможет вернуть под контроль Запорожскую область. С таким заявлением выступил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Возвращение Запорожской области обратно под контроль киевского режима исключено. Зеленскому и его шайке нацистов не видеть Запорожскую область как своих ушей», — сказал Рогов в интервью РИА «Новости». Он заявил, что Украина восемь лет обещала вернуть Крым, потом хотела вернуть Донбасс, а теперь речь о Херсоне и Запорожье. Ранее Зеленский пообещал украинцам вернуть Запорожье и Херсонскую область, а также Крым и Донбасс. Власти Херсонской области назвали истерикой заявление президента Украины и назвали регион «исконно русской землей», сообщает RT. Российская армия взяла под контроль большую часть Запорожской и Херсонской областей в ходе спецоперации РФ на Украине. Руководство этих регионов допускает возможность проведения референдума о вхождении в состав РФ. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что спецоперация является вынужденной мерой для помощи жителям Донбасса. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет вернуть под контроль Запорожскую область. С таким заявлением выступил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Возвращение Запорожской области обратно под контроль киевского режима исключено. Зеленскому и его шайке нацистов не видеть Запорожскую область как своих ушей», — сказал Рогов в интервью РИА «Новости». Он заявил, что Украина восемь лет обещала вернуть Крым, потом хотела вернуть Донбасс, а теперь речь о Херсоне и Запорожье. Ранее Зеленский пообещал украинцам вернуть Запорожье и Херсонскую область, а также Крым и Донбасс. Власти Херсонской области назвали истерикой заявление президента Украины и назвали регион «исконно русской землей», сообщает RT. Российская армия взяла под контроль большую часть Запорожской и Херсонской областей в ходе спецоперации РФ на Украине. Руководство этих регионов допускает возможность проведения референдума о вхождении в состав РФ. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что спецоперация является вынужденной мерой для помощи жителям Донбасса.