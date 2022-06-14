14 июня 2022

Пермские власти ищут альтернативу Red Wings

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Самолёт Аэрофлота в ливрее Добролета. Екатеринбург, авиакомпания red wings
Red Wings прекратила полеты в мае Фото:

Министерство транспорта Пермского края ведет переговоры с авиакомпаниями о возобновлении субсидируемых перелетов в несколько российских городов, от которых отказалась в мае Red Wings. Об этом заявил 15 июня на заседании правительства региона глава минтранса Андрей Алякринский. Видеотрансляция заседания проходила в группе «ВКонтакте» «Пермский край».

«В середине мая получили письмо от перевозчика с информацией о трудностях, возникших из-за дефицита авиапарка. Сейчас ведем работу по передаче этих маршрутов альтернативным компаниям», — заявил Алякринский. По его словам, рейсы возобновят в июле.

В 2021 году Red Wings объявила о запуске субсидируемых авиарейсов из Перми в Астрахань, Волгоград, Калининград, Мурманск, Челябинск, Волгоград, Уфу, Махачкалу, Краснодар и Омск. Губернатор Дмитрий Махонин также анонсировал создание авиахаба компании в Перми. Но с марта 2022 года рейсы пропали из расписания. Сотрудничество с компанией разорвали. На программу субсидируемых рейсов в бюджете Пермского края в 2022 году предусмотрено 262 млн рублей.

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Министерство транспорта Пермского края ведет переговоры с авиакомпаниями о возобновлении субсидируемых перелетов в несколько российских городов, от которых отказалась в мае Red Wings. Об этом заявил 15 июня на заседании правительства региона глава минтранса Андрей Алякринский. Видеотрансляция заседания проходила в группе «ВКонтакте» «Пермский край». «В середине мая получили письмо от перевозчика с информацией о трудностях, возникших из-за дефицита авиапарка. Сейчас ведем работу по передаче этих маршрутов альтернативным компаниям», — заявил Алякринский. По его словам, рейсы возобновят в июле. В 2021 году Red Wings объявила о запуске субсидируемых авиарейсов из Перми в Астрахань, Волгоград, Калининград, Мурманск, Челябинск, Волгоград, Уфу, Махачкалу, Краснодар и Омск. Губернатор Дмитрий Махонин также анонсировал создание авиахаба компании в Перми. Но с марта 2022 года рейсы пропали из расписания. Сотрудничество с компанией разорвали. На программу субсидируемых рейсов в бюджете Пермского края в 2022 году предусмотрено 262 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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