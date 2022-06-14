Завод, отнятый у пермского олигарха, в 16 раз увеличил прибыль

По итогам трех месяцев 2022 года завод улучшил финансовые показатели Фото: Илья Московец © URA.RU

«Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ», Пермский край) улучшил финансовые показатели. Чистая прибыль завода за 3 месяца 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, увеличилась более чем в 16 раз. Об этом сказано в финансовом отчете предприятия.

«Выручка с января по март 2022 года составила 4,4 млрд рублей, чистая прибыль — 2 млрд рублей», — указано в документе. Годом ранее в указанный период предприятие получило выручку в 2,2 млрд рублей и чистую прибыль в 120 млн рублей.

Магниевый завод в Соликамске — стратегическое российское предприятие, производящее редкоземельные металлы. Ключевым акционером является пермский олигарх Петр Кондрашев, входящий в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Ранее URA.RU рассказывало, что Генпрокуратура добилась в суде передачи 89,5% акций ОАО «СМЗ» под контроль государства. Также Арбитражный суд Пермского края наложил арест на акции и другое имущество завода.