Оспа обезьян может протекать тяжелее у детей по причине более слабого иммунитета. Такое мнение высказал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
«Дети многие болезни переносят хуже, чем взрослые, а некоторые болезни они переносят легче, чем взрослые. Что касается оспы обезьян, она у маленьких детей может протекать тяжелее. <…> Детский организм имеет более слабый иммунитет, менее защищенный», — рассказал Альтштейн в беседе с ТАСС.
В начале мая оспа обезьян распространилась по всему миру. Случаи заражения новой инфекцией зарегистрированы в Европе, США, Великобритании, Германии и Австралии. В связи со вспышкой заболевания Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала экстренное совещание. Распространение оспы обезьян по числу зафиксированных случаев в различных странах уже достигло масштабов пандемии, считает руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им Д. И. Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко.
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Оспа обезьян может протекать тяжелее у детей по причине более слабого иммунитета. Такое мнение высказал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. «Дети многие болезни переносят хуже, чем взрослые, а некоторые болезни они переносят легче, чем взрослые. Что касается оспы обезьян, она у маленьких детей может протекать тяжелее. <…> Детский организм имеет более слабый иммунитет, менее защищенный», — рассказал Альтштейн в беседе с ТАСС. В начале мая оспа обезьян распространилась по всему миру. Случаи заражения новой инфекцией зарегистрированы в Европе, США, Великобритании, Германии и Австралии. В связи со вспышкой заболевания Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала экстренное совещание. Распространение оспы обезьян по числу зафиксированных случаев в различных странах уже достигло масштабов пандемии, считает руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им Д. И. Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко.