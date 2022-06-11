Вирусолог предупредил об опасности оспы обезьян для детей

12 июня 2022 в 06:54 Размер текста - 17 +

Тяжелое течение оспы обезьян у детей может отмечаться из-за слабого иммунитета Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Оспа обезьян Оспа обезьян может протекать тяжелее у детей по причине более слабого иммунитета. Такое мнение высказал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. «Дети многие болезни переносят хуже, чем взрослые, а некоторые болезни они переносят легче, чем взрослые. Что касается оспы обезьян, она у маленьких детей может протекать тяжелее. <…> Детский организм имеет более слабый иммунитет, менее защищенный», — рассказал Альтштейн в беседе с ТАСС. В начале мая оспа обезьян распространилась по всему миру. Случаи заражения новой инфекцией зарегистрированы в Европе, США, Великобритании, Германии и Австралии. В связи со вспышкой заболевания Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала экстренное совещание. Распространение оспы обезьян по числу зафиксированных случаев в различных странах уже достигло масштабов пандемии, считает руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им Д. И. Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Оспа обезьян может протекать тяжелее у детей по причине более слабого иммунитета. Такое мнение высказал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. «Дети многие болезни переносят хуже, чем взрослые, а некоторые болезни они переносят легче, чем взрослые. Что касается оспы обезьян, она у маленьких детей может протекать тяжелее. <…> Детский организм имеет более слабый иммунитет, менее защищенный», — рассказал Альтштейн в беседе с ТАСС. В начале мая оспа обезьян распространилась по всему миру. Случаи заражения новой инфекцией зарегистрированы в Европе, США, Великобритании, Германии и Австралии. В связи со вспышкой заболевания Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала экстренное совещание. Распространение оспы обезьян по числу зафиксированных случаев в различных странах уже достигло масштабов пандемии, считает руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им Д. И. Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко.