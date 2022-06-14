В Кургане сотрудники ДПС выявили 31 нарушителя в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские автобусы выходили на маршрут с неисправным рулевым управлением и фарами. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» за сутки нарушения выявили у более 30 водителей. Об этом сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городу Кургану.

«31 водитель привлечен к административной ответственности, основными нарушениями стали: управление автобусом, не оборудованным тахографом, управление автобусом с неисправностью рулевого управления, неработающими внешними световыми приборами, незаконное внесение изменений в конструкцию транспортного средства, непройденный технический осмотр», — говорится в сообщении. Всего в рамках первого дня сотрудниками ДПС проверено 115 транспортных средств. Оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» завершится 16 июня.

Ранее URA.RU писало о том, что в Кургане после проверки водителей было выявлено более 50 нарушений. Семь водителей управляли транспортом в пьяном виде. Еще трое жителей находились за рулем будучи лишенными водительских прав.

Курганские автобусы выходили на маршрут с неисправным рулевым управлением и световыми приборами Фото: ОГИБДД УМВД России по г. Кургану

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» за сутки нарушения выявили у 31 водителя Фото: ОГИБДД УМВД России по г. Кургану

Всего в рамках первого дня сотрудниками ДПС проверено 115 транспортных средств Фото: ОГИБДД УМВД России по г. Кургану