14 июня 2022

Курганцев перевозили автобусы с неисправным рулем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вокзал. Курган, водитель автобуса, автобус
В Кургане сотрудники ДПС выявили 31 нарушителя в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» (архивное фото) Фото:

Курганские автобусы выходили на маршрут с неисправным рулевым управлением и фарами. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» за сутки нарушения выявили у более 30 водителей. Об этом сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городу Кургану.

«31 водитель привлечен к административной ответственности, основными нарушениями стали: управление автобусом, не оборудованным тахографом, управление автобусом с неисправностью рулевого управления, неработающими внешними световыми приборами, незаконное внесение изменений в конструкцию транспортного средства, непройденный технический осмотр», — говорится в сообщении. Всего в рамках первого дня сотрудниками ДПС проверено 115 транспортных средств. Оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» завершится 16 июня.

Ранее URA.RU писало о том, что в Кургане после проверки водителей было выявлено более 50 нарушений. Семь водителей управляли транспортом в пьяном виде. Еще трое жителей находились за рулем будучи лишенными водительских прав.

Курганские автобусы выходили на маршрут с неисправным рулевым управлением и световыми приборами
Фото:
В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» за сутки нарушения выявили у 31 водителя
Фото:
Всего в рамках первого дня сотрудниками ДПС проверено 115 транспортных средств
Фото:

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Курганские автобусы выходили на маршрут с неисправным рулевым управлением и фарами. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» за сутки нарушения выявили у более 30 водителей. Об этом сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городу Кургану. «31 водитель привлечен к административной ответственности, основными нарушениями стали: управление автобусом, не оборудованным тахографом, управление автобусом с неисправностью рулевого управления, неработающими внешними световыми приборами, незаконное внесение изменений в конструкцию транспортного средства, непройденный технический осмотр», — говорится в сообщении. Всего в рамках первого дня сотрудниками ДПС проверено 115 транспортных средств. Оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» завершится 16 июня. Ранее URA.RU писало о том, что в Кургане после проверки водителей было выявлено более 50 нарушений. Семь водителей управляли транспортом в пьяном виде. Еще трое жителей находились за рулем будучи лишенными водительских прав.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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