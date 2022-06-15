Тюменские власти не согласились с критикой главы Минтруда РФ 15 июня 2022 в 14:03 Размер текста - 17 + Министр труда Антон Котяков назвал Тюменскую область в числе отстающих регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тюменская область выполнила все обязательства по заключению социальных контрактов с малоимущими гражданами в 2021 году. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков назвал Тюменскую область в числе отстающих регионов по заключению социальных контрактов. «В 2021 году Тюменская область выполнила в полном объеме все обязательства по соглашению с Минтрудом РФ, включая показатели соглашения по направлениям социальных контрактов (по трудоустройству, по организации предпринимательской деятельности, по развитию личного подсобного хозяйства, иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации). Единственным отклонением показателя, направленным на преодоление трудной жизненной ситуации, является превышение на один социальный контракт — это всего 0,16%», — заявили в инфоцентре. 25 мая во время заседания Госсовета при президенте России Котяков назвал Тюменскую область в числе регионов, которые не достигли нужных показателей эффективности. «Это Амурская область, Карачаево-Черкессия, Красноярский край, Ингушетия, Тюменская область и Хакасия. С этими территориями мы работаем адресно», — отметил тогда федеральный министр. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Тюменская область выполнила все обязательства по заключению социальных контрактов с малоимущими гражданами в 2021 году. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков назвал Тюменскую область в числе отстающих регионов по заключению социальных контрактов. «В 2021 году Тюменская область выполнила в полном объеме все обязательства по соглашению с Минтрудом РФ, включая показатели соглашения по направлениям социальных контрактов (по трудоустройству, по организации предпринимательской деятельности, по развитию личного подсобного хозяйства, иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации). Единственным отклонением показателя, направленным на преодоление трудной жизненной ситуации, является превышение на один социальный контракт — это всего 0,16%», — заявили в инфоцентре. 25 мая во время заседания Госсовета при президенте России Котяков назвал Тюменскую область в числе регионов, которые не достигли нужных показателей эффективности. «Это Амурская область, Карачаево-Черкессия, Красноярский край, Ингушетия, Тюменская область и Хакасия. С этими территориями мы работаем адресно», — отметил тогда федеральный министр. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям