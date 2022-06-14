Ограничение движения транспорта продлится с 16 по 29 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за ремонтных работ в Кургане закроют движение транспорта по улице М. Горького. Ограничение будет действовать до 29 июня. Об этом сообщает Курганская генерирующая компания (КГК) в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Для проведения аварийных работ будет закрыто движение всех видов транспорта по улице М. Горького от улицы Пичугина до улицы Пролетарская с 08:00 16 июня до 24:00 29 июня», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на месяц закроют оживленный перекресток. Из-за ремонтных работ закроют движение транспорта на перекрестке улиц Блюхера и Карла Маркса. Также в Кургане раньше срока открыли проезд по оживленному мосту. Движение всех видов транспорта по путепроводу на проспекте Конституции закрывали из-за ремонта труб. Федеральную трассу Курган—Тюмень частично перекроют из-за масштабного ремонта.

Ограничение будет действовать с утра 16 июня до полуночи 29 июня Фото: ПАО «КГК»