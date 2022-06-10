Трассу Курган—Тюмень частично перекроют из-за масштабного ремонта

10 июня 2022 в 14:39 Размер текста - 17 +

Временное ограничение движения на федеральной трассе введут с 14 июня по 20 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области на нескольких участках дороги на неделю ограничат движение транспорта на подъезде к Тюмени. Об этом сообщает сайт Управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал». В связи с проведением ремонтных работ по устройству защитных слоев на автомобильной дороге Р-254 «Иртыш» на участках: 00 км — 10 км и 76 км — 81 км Курганской области, подъезд к г. Тюмень, вводится временное ограничение движения транспортных средств в виде снижения скорости и организации реверсивного движения с 14 июня по 20 сентября 2022 года», — говорится на сайте. Также ограничения введут на участке трассы 65 км — 95 км рядом с городом Щучье Курганской области. ФКУ «Упрдор Южный Урал» просит автомобилистов следить за знаками и заранее планировать свой маршрут. По нештатным ситуациям на трассе сообщать по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы — 8 (351) 266-65-63, +7982 331 37 84 (WhatsApp). Ранее URA.RU писало о том, что на трассе Курган—Тюмень начнут масштабный ремонт дороги. Подрядчик ООО «Союз Автодор» планируют закончить дорожные работы в конце 2023 года. Также в Кургане перекроют путепровод по проспекту Конституции. Ограничения будут действовать с 11 июня до 17 июня включительно. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан» .

На федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области на нескольких участках дороги на неделю ограничат движение транспорта на подъезде к Тюмени. Об этом сообщает сайт Управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал». В связи с проведением ремонтных работ по устройству защитных слоев на автомобильной дороге Р-254 «Иртыш» на участках: 00 км — 10 км и 76 км — 81 км Курганской области, подъезд к г. Тюмень, вводится временное ограничение движения транспортных средств в виде снижения скорости и организации реверсивного движения с 14 июня по 20 сентября 2022 года», — говорится на сайте. Также ограничения введут на участке трассы 65 км — 95 км рядом с городом Щучье Курганской области. ФКУ «Упрдор Южный Урал» просит автомобилистов следить за знаками и заранее планировать свой маршрут. По нештатным ситуациям на трассе сообщать по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы — 8 (351) 266-65-63, +7982 331 37 84 (WhatsApp). Ранее URA.RU писало о том, что на трассе Курган—Тюмень начнут масштабный ремонт дороги. Подрядчик ООО «Союз Автодор» планируют закончить дорожные работы в конце 2023 года. Также в Кургане перекроют путепровод по проспекту Конституции. Ограничения будут действовать с 11 июня до 17 июня включительно.