МИД РФ: Россия поставит точку на Украине там, где ей нужно

Россия достигнет поставленных целей на Украине, заявил Рябков Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия спецоперацией на Украине поставит точку там, где ей нужно. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-1».

«Наша реакция — доказать, что эти планы [добиться поражения России] будут обрушены, что они провалятся, что мы поставим точку там, где это нам нужно, а не там, где какие-то стратеги, идеологи, военные планировщики в Вашингтоне или в других столицах представляют себе эту ситуацию. Мы должны доказать силой воли, силой оружия, нашей готовностью стоять намертво, стоять полностью на тех позициях, которые были заявлены нашим руководством, и обеспечить их достижение», — отметил Рябков. Трансляция велась на телеканале «Россия-1».

Россия будет достигать своих целей на Украине, несмотря на решение Запада, сообщил замглавы МИД. По его словам, США и их союзники не задают тон в мире, а Россию невозможно изолировать. Он выразил надежду, что Западу «хватит ума» не использовать на Украине ядерное оружие.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу. Спецоперация закончится, когда Россия достигнет поставленных задач, сообщили в Кремле.

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