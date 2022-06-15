Генерала-майора Службы внешней разведки России Льва Соцкова нашли мертвым в своей московской квартире. Об этом сообщил РЕН ТВ. Рядом с телом был обнаружен пистолет и предсмертная записка.
Как сообщает источник, тело 90-летнего Соцкова нашла в ванной комнате в доме на улице Новаторов его супруга. По предварительным данным, разведчик покончил с собой.
Соцков более 40 лет проработал в разведке, в том числе за рубежом и в центральном аппарате ведомства. Он также написал несколько документальных книг и сборников исторических документов. В 2006 году стал лауреатом премии СВР в области литературы и искусства за книгу «Операция Тарантелла».
Ранее URA.RU рассказывало о другом случае. В Москве был найден мертвым бывший депутат Госдумы от ЛДПР. Его тело обнаружили в квартире дома на Садово-Кудринской улице.
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Генерала-майора Службы внешней разведки России Льва Соцкова нашли мертвым в своей московской квартире. Об этом сообщил РЕН ТВ. Рядом с телом был обнаружен пистолет и предсмертная записка. Как сообщает источник, тело 90-летнего Соцкова нашла в ванной комнате в доме на улице Новаторов его супруга. По предварительным данным, разведчик покончил с собой. Соцков более 40 лет проработал в разведке, в том числе за рубежом и в центральном аппарате ведомства. Он также написал несколько документальных книг и сборников исторических документов. В 2006 году стал лауреатом премии СВР в области литературы и искусства за книгу «Операция Тарантелла». Ранее URA.RU рассказывало о другом случае. В Москве был найден мертвым бывший депутат Госдумы от ЛДПР. Его тело обнаружили в квартире дома на Садово-Кудринской улице.