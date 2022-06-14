«Смотрящий» за Тюменью настоял на суде присяжных

Суд удовлетворил ходатайство Сергея Патрушева и Александра Косарева о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уголовное дело 63-летнего Сергея Патрушева, который, по версии силовиков, являлся «положенцем» в Тюмени и Тюменском районе, будет рассматриваться участием присяжных заседателей. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Патрушев обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии, организации преступного сообщества и вымогательстве, совершенном организованной группой.

«В Тюменском областном суде состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении Сергея Патрушева, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии — ст. 210.1 УК РФ, организации преступного сообщества — ч. 4 ст. 210 УК РФ, в вымогательстве, совершенным организованной группой п. „а“ ч. 3 ст. 163 УК РФ. В судебном заседании удовлетворено ходатайство Сергея Патрушева и Александра Косарева о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы.

Отбор присяжных пройдет 13 июля. Уголовное дело в отношении остальных сообщников Патрушева было выделено в отдельное производство. Кроме этого, суд продлил срок содержания под стражей до 2 декабря 2022 года Сергею Патрушеву, Александру Косареву, Валерию Тюлькову и Ивану Магеру. Остальные фигуранты дали подписку о невыезде.

Ранее URA.RU писало о том, что в ноябре 2020 года сотрудники ФСБ задержали «смотрящего» за Тюменью Патрушева. Незадолго до этого к силовикам обратились проститутки, с которых члены его банды требовали деньги за «крышу».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам