«Смотрящего» за Тюменью осудят после скандала с проститутками

Сергея Патрушева обвиняют по ст. 210.1 УК РФ — занятие высшего положения в преступной иерархии Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Житель Тюмени Сергей Патрушев пойдет под суд по ст. 210.1 УК РФ — занятие высшего положения в преступной иерархии. Об этом без указания имен сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. По версии следствия, Патрушев был «положенцем» и занимал высшее положение в преступной иерархии в Тюмени и Тюменском районе. Вместе с соучастниками он был задержан в ноябре 2020 года после того, как в правоохранительные органы обратились проститутки, с которых члены банды требовали деньги за «крышу».

«Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 63-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ — занятие высшего положения в преступной иерархии. По версии следствия, с 2010 года обвиняемый был наделен криминальным статусом „положенец“ и стал занимать высшее положение в преступной иерархии на территории Тюмени и Тюменского района», — указано в сообщении областной прокуратуры.

Следствием установлено, что обвиняемый придерживался и продвигал криминальные идеи и традиции. Кроме того, он негласно управлял преступной деятельностью лиц, входящих в криминальную среду, контролируя сбор и расходование денежных средств, собранных незаконным путем.

В июле 2020 года обвиняемый создал преступное сообщество, участники которого занимались вымогательством. В ноябре того же года участники банды были задержаны сотрудниками ФСБ. Предположительно, это произошло после того, как в правоохранительные органы пожаловались местные проститутки, с которых члены преступного сообщества требовали деньги за так называемую «крышу».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам