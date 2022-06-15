Куйвашеву назначили первого соперника на выборах губернатора

Александра Ивачева согласовали в статусе кандидата от КПРФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Вице-спикер заксобрания и лидер отделения КПРФ Александр Ивачев согласован в качестве кандидата-коммуниста на выборах губернатора Свердловской области. Такое решение принял президиум ЦК парии, подтвердил URA.RU сам Ивачев. Он станет первым соперником действующего губернатора Евгения Куйвашева, выдвинутого «Единой Россией».

«Сегодня было голосование президиума, меня согласовали [в качестве кандидата в губернаторы]. Теперь должна пройти финальная стадия — региональная конференция, которая запланирована на 18 июня», — пояснил Ивачев. Он акцентировал, что о его официальном выдвижении можно будет говорить только по итогам конференции: там свердловские коммунисты тайным голосованием утвердят участие Ивачева в выборах.

В начале июня Ивачев анонсировал URA.RU, что может быть выдвинут на выборы губернатора Свердловской области. Еще весной он заручился поддержкой ЦК партии. Вместе с тем лидер коммунистов указывал, что КПРФ на тот момент не могла пройти муниципальный фильтр — это процедура по сбору подписей городских и сельских депутатов, необходимая для выдвижения кандидата.

Ивачев стал вторым кандидатом, согласованным своей партией для участия в выборах. 14 июня «Единая Россия» официально выдвинула на выборы губернатора Куйвашева. Кандидаты от остальных партий известны лишь предварительно. Ожидается, что от «Справедливой России» и «Новых людей» на выборы пойдут депутаты Госдумы Андрей Кузнецов и Александр Демин соответственно. В ЛДПР фигура кандидата еще обсуждается. Выборы назначены на 11 сентября.

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