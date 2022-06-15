Лондон поручил Киеву освободить приговоренных к смерти наемников

Британия пытается освободить наемников, избегая контактов с властями ДНР, заявил посол РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Лондон поручил киевским властям заняться вопросом освобождения приговоренных к смертной казни наемников из Британии и Марокко. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

«Лондон поручил Киеву заниматься этим вопросом [освобождения приговоренных к смертной казни наемников]. Посмотрим, как Киев этим будет заниматься», — сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, Британия считает прошедший суд незаконным и старается избегать всяческих контактов с властями ДНР, чтобы не демонстрировать признание республики.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил марокканца Саадуна Брагима, британцев Шона Пиннера и Эйдена Эйслина к смертной казни по обвинению в терроризме и попытке насильственного захвата власти. Позже военные эксперты в беседе с URA.RU объяснили, что наемники не могут быть обменены, так как они не попадают под действие Женевской конвенции, следовательно, не могут получить статус военнопленных. Депутат Госдумы, экс-премьер ДНР, Александр Бородай в разговоре с URA.RU заявил, что осужденным в ДНР наемникам из Британии и Марокко бессмысленно надеяться на отмену смертного приговора в случае вхождения Донецкой и Луганской народных республик в состав России.

Иностранных наемников осудили во время проведения специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Как отмечал президент России Владимир Путин, ее основными целями является освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от восьмилетнего геноцида киевских властей.

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