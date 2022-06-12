Депутат ГД: спасет ли наемников от казни присоединение ЛДНР к РФ

Наемников судили в ДНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Осужденным в ДНР наемникам из Британии и Марокко бессмысленно надеяться на отмену смертного приговора в случае вхождения Донецкой и Луганской народных республик в состав России. Такое предположение в разговоре с URA.RU высказал депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай.

«В России существует мораторий на смертную казнь, который тоже теоретически может быть отменен. Вхождение ДНР в состав России еще не произошло, а приговор уже вынесен. Вероятно, он может быть выполнен до того, как ДНР войдет в состав России, а произойдет это, естественно, только после того как вся территория Донецкой народной республики будет освобождена от оккупантов», — сказал Бородай.

Депутат также отметил, что западные страны, в особенности Великобритания, не заботятся о жизни своих граждан. «Они [власти Великобритании] не настолько сильно заботятся о жизнях своих граждан, тем более тех, которых они сами бросили в военные действия. Я думаю, им абсолютно наплевать на судьбу двух британцев», — заявил он.

Однако Бородай не исключает возможности обмена преступников. «Что касается вариантов обмена этих уже приговоренных людей — я этого варианта исключить не могу. Но ничего про это не знаю», — отметил экс-премьер.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил марокканца Саадуна Брагима, британцев Шона Пиннера и Эйдена Эйслина к смертной казни. Их признали виновными в терроризме и попытках насильственного захвата власти. У преступников есть возможность в течение месяца обжаловать приговор. Позже военные эксперты в беседе с URA.RU объяснили, что наемники не могут быть обменены, так как они не подпадают под действие Женевской конвенции, следовательно, не могут получить статус военнопленных.

Эти события произошли на фоне специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины. В ходе нее Вооруженные силы РФ освободили часть территорий Донецкой и Луганской народных республик. Позже секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что ДНР и ЛНР войдут в состав России по итогам референдума. В Кремле подчеркнули, что соответствующее решение в первую очередь должны принять жители республик.

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