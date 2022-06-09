В Курганской области инфляция за месяц снизилась до 18,33% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области за последний месяц снизилась инфляция. В мае данный показатель составил — 18,33%. Это почти на половину процента меньше, чем в апреле. Такие данные приводит сайт курганского отделения Уральского ГУ Центробанка России.

«Годовая инфляция в Курганской области за последний месяц снизилась до 18,33%. В апреле данный показатель составлял — 18,74%. Продовольственная инфляция в регионе в мае составила 19,6%. Темп прироста цен на непродовольственные товары за месяц снизился до 21,55%», — говорится в таблице «Основные показатели инфляции». При этом, в среднем по стране инфляция в Курганской области выше на 1,2%.

Несмотря на общее снижении инфляции в Курганской области, наблюдается прирост цен на отдельные виды товаров и услуг. Так, за последний месяц из продовольственных товаров больше всего подорожал сыр. Стоимость поднялась на 6,5%. Масло и жиры подорожали на 4%, алкогольные напитки — на 3,5%. Из непродовольственных товаров больше всего цена увеличилась на парфюмерию и моющие средства — 4,5%. Санаторно-оздоровительные услуги за месяц подорожали на 50%.

Ранее URA.RU писало, что ЦБ зафиксировал рекордную инфляцию в Кургане. Это выше, чем в целом по стране примерно на один процент. В Центробанке объяснили, что ускорение инфляции в регионе было вызвано ростом издержек производителей, поставщиков, а также из-за нарушений логистики в условиях санкций.

Резкое подорожание товаров началось после введения санкций со стороны США, Евросоюза и ряда других стран в ответ на начало спецоперации России на Украине. При этом санкционное давление на Россию длится с начала 2000-х. По словам президента РФ Владимира Путина, основная цель санкций — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории российского государства и его роли в важнейших мировых событиях».

В Курганской области за последний месяц инфляция снизилась до 18,33%

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам