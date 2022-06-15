15 июня 2022

Владелец «Красного и Белого» закрыл бизнес в Челябинске. Скрин

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Автомобиль алкомаркета Красное Белое. Челябинская область, трасса м-5, грузовик, м5, красное белое, кб, алкомаркет красное белое
Бизнес-империя «К&Б» челябинского миллиардера Сергея Студенникова лишилась одного из активов Фото:

В Челябинской области прекратила существования компания «Альбион», учредителем которой является основатель сети алкомаркетов «Красное и Белое» Сергей Студенников. Это следует из данных сервиса СБИС.

ООО «Альбион», занимавшееся розничной торговли алкоголем в специализированных магазинах, ликвидировано. Соответствующая запись внесена в ЕГРЮЛ 15 июня. На рынке фирма присутствовала с 2009 года. Стоимость бизнеса перед прекращением деятельности юридического лица оценивается в 291 тысячу рублей, чистая прибыль по итогам 2021 года была нулевой.

В конце мая в Челябинской области ликвидированы были еще четыре компании Студенникова, созданные в 2009—2010 годах: ООО «Баргузин», ООО «Лабиринт-Урал», ООО «Бахус» и ООО «Архипелаг». Соответственно, с 2021 года челябинский миллиардер закрыл 19 фирм, сейчас в процессе ликвидации находятся еще четыре таких актива из семи оставшихся.

Реорганизация бизнес-империи Студенникова началась в 2021 году: на начало декабря в Челябинской области насчитывалось почти два десятка ООО, относящихся к «Красному и Белому». Сейчас все они либо ликвидированы, либо находятся в стадии ликвидации. Те же самые процессе идут и в Свердловской области.

В «К&Б» объяснили это URA.RU реорганизацией структуры компании. Источники агентства в бизнес-кругах называют происходящее упорядочиванием структуры активов, которое повысит эффективностью бизнеса без уменьшения числа магазинов и численности их сотрудников.

Учрежденная владельцем «К & Б» в 2009 года фирма «Альбион» ликвидирована
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В Челябинской области прекратила существования компания «Альбион», учредителем которой является основатель сети алкомаркетов «Красное и Белое» Сергей Студенников. Это следует из данных сервиса СБИС. ООО «Альбион», занимавшееся розничной торговли алкоголем в специализированных магазинах, ликвидировано. Соответствующая запись внесена в ЕГРЮЛ 15 июня. На рынке фирма присутствовала с 2009 года. Стоимость бизнеса перед прекращением деятельности юридического лица оценивается в 291 тысячу рублей, чистая прибыль по итогам 2021 года была нулевой. В конце мая в Челябинской области ликвидированы были еще четыре компании Студенникова, созданные в 2009—2010 годах: ООО «Баргузин», ООО «Лабиринт-Урал», ООО «Бахус» и ООО «Архипелаг». Соответственно, с 2021 года челябинский миллиардер закрыл 19 фирм, сейчас в процессе ликвидации находятся еще четыре таких актива из семи оставшихся. Реорганизация бизнес-империи Студенникова началась в 2021 году: на начало декабря в Челябинской области насчитывалось почти два десятка ООО, относящихся к «Красному и Белому». Сейчас все они либо ликвидированы, либо находятся в стадии ликвидации. Те же самые процессе идут и в Свердловской области. В «К&Б» объяснили это URA.RU реорганизацией структуры компании. Источники агентства в бизнес-кругах называют происходящее упорядочиванием структуры активов, которое повысит эффективностью бизнеса без уменьшения числа магазинов и численности их сотрудников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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