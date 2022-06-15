Бизнес-империя «К&Б» челябинского миллиардера Сергея Студенникова лишилась одного из активов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области прекратила существования компания «Альбион», учредителем которой является основатель сети алкомаркетов «Красное и Белое» Сергей Студенников. Это следует из данных сервиса СБИС.

ООО «Альбион», занимавшееся розничной торговли алкоголем в специализированных магазинах, ликвидировано. Соответствующая запись внесена в ЕГРЮЛ 15 июня. На рынке фирма присутствовала с 2009 года. Стоимость бизнеса перед прекращением деятельности юридического лица оценивается в 291 тысячу рублей, чистая прибыль по итогам 2021 года была нулевой.

В конце мая в Челябинской области ликвидированы были еще четыре компании Студенникова, созданные в 2009—2010 годах: ООО «Баргузин», ООО «Лабиринт-Урал», ООО «Бахус» и ООО «Архипелаг». Соответственно, с 2021 года челябинский миллиардер закрыл 19 фирм, сейчас в процессе ликвидации находятся еще четыре таких актива из семи оставшихся.

Реорганизация бизнес-империи Студенникова началась в 2021 году: на начало декабря в Челябинской области насчитывалось почти два десятка ООО, относящихся к «Красному и Белому». Сейчас все они либо ликвидированы, либо находятся в стадии ликвидации. Те же самые процессе идут и в Свердловской области.

В «К&Б» объяснили это URA.RU реорганизацией структуры компании. Источники агентства в бизнес-кругах называют происходящее упорядочиванием структуры активов, которое повысит эффективностью бизнеса без уменьшения числа магазинов и численности их сотрудников.

Учрежденная владельцем «К & Б» в 2009 года фирма «Альбион» ликвидирована Скрин: сайт сервиса СБИС

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