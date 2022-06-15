Александр Григоренко признался, что первое время ему было тяжело на передовой Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Бывший пермский депутат Александр Григоренко, уехавший на Украину, признался, что сбросил 10 килограммов, за время участия в спецоперации. В своем telegram-канале «ПоZывной Депутат» он разметил фотографию, на которой запечатлен в военном снаряжении и с оружием в руках.

«Фото почти месячной давности. Похудел килограмм на пять на тот момент. Сейчас — уже на десять. Вообще, конечно, носить на себе бронежилет, каску, восемь магазинов, автомат с подствольником, маленький рюкзак („мародерку“) и кучу всяких навесов, это то еще удовольствие», — написал Григоренко.

Экс-депутат, признался, что первое время ему было тяжело — давали о себе знать возраст (Григоренко 39 лет) и старое ранение, которое он получил в Луганске еще в 2014 году. Сейчас, отмечает Григоренко, он уже привык к нагрузке.

URA.RU писало, что бывший депутат краевого парламента от ЛДПР отправился воевать на Украину. В беседе с корреспондентом агентства он признавался, что не может оставаться в стороне от происходящего. О проведении спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Он заявлял, что основными приоритетами российской армии является исключение жертв среди гражданского населения, поражение техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

Экс-депутат Александр Григоренко показал, в чем воюет на передовой Фото: telegram-канал ПоZывной «Депутат»