12 апреля 2022

Пермское правительство уходит из YouTube по просьбе Кремля

© Служба новостей «URA.RU»
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Выбор в пользу ВКонтакте связан с популярностью соцсети Фото:

Трансляции заседания правительства, которые больше двух лет транслировались в youtube-канале «Пермский край», перенесены на площадку «ВКонтакте». Как сообщил URA.RU источник, близкий к краевому правительству, так региону рекомендовали в администрации президента.

«Нам рекомендовали с федерального уровня переносить все с YouTube на другие площадки. „ВКонтакте“ и Rutube», — отметил собеседник. Поскольку группа «Пермский край» «ВКонтакте» уже давно создана и успешно функционирует (именно тут организуются прямые эфиры губернатора Дмитрия Махонина и других чиновников), пока заседания правительства решили проводить здесь.

В пресс-службе администрации губернатора пояснили, что выбор в пользу «ВКонтакте» связан с популярностью соцсети. «Поскольку популярность „ВКонтакте“ растет, решили попробовать поработать на этом ресурсе», — отметили в пресс-службе.

Ранее Роскомнадзор вынес Google предупреждение из-за работы YouTube. Компании предъявили незаконное ограничение работы нескольких российских каналов, в том числе «Царьград-ТВ», «Соловьев.Live» и «Дума ТВ». Представитель МИД РФ Мария Захарова не исключает, что YouTube в скором времени может быть заблокирован на территории РФ.

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Трансляции заседания правительства, которые больше двух лет транслировались в youtube-канале «Пермский край», перенесены на площадку «ВКонтакте». Как сообщил URA.RU источник, близкий к краевому правительству, так региону рекомендовали в администрации президента. «Нам рекомендовали с федерального уровня переносить все с YouTube на другие площадки. „ВКонтакте“ и Rutube», — отметил собеседник. Поскольку группа «Пермский край» «ВКонтакте» уже давно создана и успешно функционирует (именно тут организуются прямые эфиры губернатора Дмитрия Махонина и других чиновников), пока заседания правительства решили проводить здесь. В пресс-службе администрации губернатора пояснили, что выбор в пользу «ВКонтакте» связан с популярностью соцсети. «Поскольку популярность „ВКонтакте“ растет, решили попробовать поработать на этом ресурсе», — отметили в пресс-службе. Ранее Роскомнадзор вынес Google предупреждение из-за работы YouTube. Компании предъявили незаконное ограничение работы нескольких российских каналов, в том числе «Царьград-ТВ», «Соловьев.Live» и «Дума ТВ». Представитель МИД РФ Мария Захарова не исключает, что YouTube в скором времени может быть заблокирован на территории РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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