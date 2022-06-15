За неделю маргарин в Курганской области подорожал почти на 5% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За неделю стоимость маргарина в курганских магазинах поднялась почти на 5%. Средняя цена продукта составляет около 240 рублей за один килограмм. Об этом сообщается на сайте Свердловскстата.

«Средние потребительские цены и их изменение на отдельные продовольственные товары по Курганской области на 10 июня 2022 года. Средняя цена маргарина — 239,70 рублей. Стоимость поднялась на 4,91%», — говорится в таблице. По данным на 3 июня, один килограмм маргарина стоил 228 рублей.

Также за неделю почти на 4% подорожал картофель. Стоимость одного килограмма стоит более 61 рубля. Стоимость мороженой рыбы увеличилась до 200 рублей за килограмм. Повышение цены составило более чем 3%. Подорожание на творог, полукопченую колбасу, сухие молочные смеси для детского питания и репчатый лук составило чуть более одного процента.

Ранее URA.RU писало о топ-5 подешевевших продуктов в Кургане. Тогда за неделю больше всего стоимость снизилась на помидоры, огурцы и лук. Также в Курганской области за последний год подорожало молоко. Цена одного литра увеличилась на 20%.

Средние потребительские цены и их изменение на отдельные продовольственные товары по Курганской области на 10 июня 2022 года