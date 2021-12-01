Козицын, Алтушкин и Симановский спасли жизнь Кости со СМА

Учредители Фонда Святой Екатерины пожертвовали на Zolgensma для мальчика 90 млн рублей

02 декабря 2021 в 21:15 Размер текста - 17 +

Учредители Фонда святой Екатерины спасли жизнь Косте Каткову из Екатеринбурга, которому в августе поставили смертельный диагноз Фото: Анна Майорова © URA.RU Учредители Фонда Святой Екатерины спасли жизнь Кости Каткова из Екатеринбурга. 2 декабря родители мальчика с диагнозом СМА объявили о закрытии сбора средств на препарат Zolgensma стоимостью 121 млн рублей. За поддержкой в фонд обратился начальник свердловского ГУ МЧС Виктор Теряев — попросил помочь собрать деньги на препарат для Кости, чей отец работает в МЧС. Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский, не раздумывая, пожертвовали 90 миллионов рублей на самый дорогой препарат в мире. Учредители Фонда Святой Екатерины: Андрей Козицын, Игорь Алтушкин, Андрей Симановский Фото: Анна Майорова © URA.RU «Письмо Виктора Теряева первым прочитал Андрей Анатольевич Козицын. Андрей Анатольевич тут же позвонил коллегам-учредителям: Игорю Алексеевичу Алтушкину, Андрею Моисеевичу Симановскому и Яну Владимировичу Центеру — и вопрос был решен в кратчайшие сроки. 90 миллионов рублей поступили на счет, где собирали деньги для мальчика», — отметил директор Фонда Святой Екатерины Александр Андреев. Директора фонда Андреева очень впечатлил тот факт, что руководитель так сильно переживает за жизнь ребенка своего сотрудника. Команда URA.RU искренне благодарит Фонд Святой Екатерины и лично Андрея Козицына, Игоря Алтушкина, Андрея Симановского и Яна Центера за новогоднее чудо для маленького Кости. Спасибо всем, кто поддерживал и продолжает поддерживать семью мальчика — рублем, словом, делом. Каждый из вас своими делами подтверждает простую истину: волшебство — это люди и их желание помогать. О том, что Косте Каткову нужна помощь, уральцы узнали после публикации материала 6 сентября на URA.RU. Жительница Екатеринбурга Полина Каткова просила губернатора ускорить получение жизненно необходимого препарата для своего сына. Об этом она написала в комментарии под постом Евгения Куйвашева в Instagram. Когда с Полиной пообщались журналисты URA.RU, родилась идея объявить общий благотворительный сбор, к которому в итоге присоединилось множество людей. Директор Фонда Святой Екатерины Александр Андреев поздравил семью с закрытием сбора на общую сумму 121 миллион рублей Фото предоставлено Фондом Святой Екатерины «Сумма сбора колоссальная, мы понимали это с первого дня. На лекарство нужно было собрать 121 миллион рублей. Благодаря неравнодушным гражданам нам удалось собрать чуть более 32 миллионов рублей. Однако оставалось еще 90 миллионов, и мы переживали, что сбор затянется на долгие месяцы,но нас не оставили в беде. Учредители Фонда Святой Екатерины Андрей Анатольевич Козицын, Игорь Алексеевич Алтушкин, Андрей Моисеевич Симановский и Ян Владимирович Центер сделали нашей семье самый большой подарок — подарили шанс на полноценную жизнь нашему сыне Косте », — сказала мама мальчика Полина. Ранее URA.RU писало, что учредители Фонда Святой Екатерины традиционно поддерживают семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Год назад Фонд поддержал интернациональную многодетную семью Самижона Абдуллаева, потерявшую дом в результате пожара. Помогли решить жилищный вопрос и семье Кириченко, в которой воспитываются 12 детей. Учредители Фонда Святой Екатерины внесли существенный вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Благодаря Игорю Алтушкину, Андрею Козицыну и Андрею Симановскому, в больницы Свердловской области доставили 300 кислородных концентраторов, которые могут предотвратить дефицит кислорода в палатах, где размещают больных COVID-19. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Учредители Фонда Святой Екатерины спасли жизнь Кости Каткова из Екатеринбурга. 2 декабря родители мальчика с диагнозом СМА объявили о закрытии сбора средств на препарат Zolgensma стоимостью 121 млн рублей. За поддержкой в фонд обратился начальник свердловского ГУ МЧС Виктор Теряев — попросил помочь собрать деньги на препарат для Кости, чей отец работает в МЧС. Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский, не раздумывая, пожертвовали 90 миллионов рублей на самый дорогой препарат в мире. «Письмо Виктора Теряева первым прочитал Андрей Анатольевич Козицын. Андрей Анатольевич тут же позвонил коллегам-учредителям: Игорю Алексеевичу Алтушкину, Андрею Моисеевичу Симановскому и Яну Владимировичу Центеру — и вопрос был решен в кратчайшие сроки. 90 миллионов рублей поступили на счет, где собирали деньги для мальчика», — отметил директор Фонда Святой Екатерины Александр Андреев. Директора фонда Андреева очень впечатлил тот факт, что руководитель так сильно переживает за жизнь ребенка своего сотрудника. Команда URA.RU искренне благодарит Фонд Святой Екатерины и лично Андрея Козицына, Игоря Алтушкина, Андрея Симановского и Яна Центера за новогоднее чудо для маленького Кости. Спасибо всем, кто поддерживал и продолжает поддерживать семью мальчика — рублем, словом, делом. Каждый из вас своими делами подтверждает простую истину: волшебство — это люди и их желание помогать. О том, что Косте Каткову нужна помощь, уральцы узнали после публикации материала 6 сентября на URA.RU. Жительница Екатеринбурга Полина Каткова просила губернатора ускорить получение жизненно необходимого препарата для своего сына. Об этом она написала в комментарии под постом Евгения Куйвашева в Instagram. Когда с Полиной пообщались журналисты URA.RU, родилась идея объявить общий благотворительный сбор, к которому в итоге присоединилось множество людей. «Сумма сбора колоссальная, мы понимали это с первого дня. На лекарство нужно было собрать 121 миллион рублей. Благодаря неравнодушным гражданам нам удалось собрать чуть более 32 миллионов рублей. Однако оставалось еще 90 миллионов, и мы переживали, что сбор затянется на долгие месяцы,но нас не оставили в беде. Учредители Фонда Святой Екатерины Андрей Анатольевич Козицын, Игорь Алексеевич Алтушкин, Андрей Моисеевич Симановский и Ян Владимирович Центер сделали нашей семье самый большой подарок — подарили шанс на полноценную жизнь нашему сыне Косте », — сказала мама мальчика Полина. Ранее URA.RU писало, что учредители Фонда Святой Екатерины традиционно поддерживают семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Год назад Фонд поддержал интернациональную многодетную семью Самижона Абдуллаева, потерявшую дом в результате пожара. Помогли решить жилищный вопрос и семье Кириченко, в которой воспитываются 12 детей. Учредители Фонда Святой Екатерины внесли существенный вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Благодаря Игорю Алтушкину, Андрею Козицыну и Андрею Симановскому, в больницы Свердловской области доставили 300 кислородных концентраторов, которые могут предотвратить дефицит кислорода в палатах, где размещают больных COVID-19.