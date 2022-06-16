Мэрия Екатеринбурга портит жизнь миллионерам, взбесившим Заречный

Для мэрии это уже вторая заблокированная точечная застройка за последние недели Фото: Анна Майорова © URA.RU

Предотвращая протест местных жителей, мэрия Екатеринбурга отклонила проект межевания территории в квартале улиц Опалихинской-Готвальда-Бебеля (микрорайон Заречный), предполагавший строительство 18-этажной жилой высотки между школой №29 и девятиэтажкой (ул Бебеля, 120). Соответствующее постановление горадминистрации, готовящееся к подписанию, оказалось в распоряжении URA.RU.

Автор проекта — компания «Стройком Север», которой владеют два человека — Оливер Васюков и Дмитрий Борисенко. Свой дом они хотят построить на месте закрытой автоматической телефонной станции (АТС). А рядом — сделать некое благоустройство, парковки и обустроить пожарный проезд. Во время общественных обсуждений на сайте мэрии большинство отзывов — 21 из 37 — были негативными.

«Отклонить проект о внесении изменений в проект межевания территории… Предложить Васюкову Оливеру Владимировичу доработать проект с учетом внесенных участниками общественных обсуждений замечаний и предложений и направить на утверждение в установленном порядке», — говорится в документе, который опубликуют в ближайшее время.

По данным URA.RU, недавно Васюкова вызывали в администрацию, где дали понять, что строиться в этом районе он не сможет.

Похожий скандал недавно разворачивался в Юго-Западном микрорайоне, где компания «Скон-Строй» запланировала строительство офисника на месте сквера. После протеста горожан, мэрия отклонила проекты планировки и межевания квартала Серафимы Дерябиной — Академика Бардина — Громова — Начдива Онуфриева. А градоначальник Алексей Орлов заверял, что он и его команда «в принципе весьма скептично относятся к проектам точечной застройки».

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