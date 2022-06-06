Жители Екатеринбурга вышли защищать сквер от застройщика. Несмотря на обещание мэрии

06 июня 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

Горожане выступают против застройки сквера (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Екатеринбурга вышли на протест в квартале между Юго-Западным лесопарком и Областной больницей №1, чтобы помешать точечной застройке. Об этом они сообщили в социальных сетях. Однако к 6 июня смысл в протесте отпал, поскольку вице-мэр Рустам Галямов сообщил URA.RU, что никакой стройки в сквере не будет. Новость по теме Мэрия Екатеринбурга рушит план застройщика, угрожающий митингами «Сегодня жители Юго-Запада отстаивали свою позицию против застройки сквера», — передает telegram-канал «Екатское чтиво». Горожане взяли с собой детские игрушки, тем самым намекая, что стройка принесет проблемы детям. На месте телефонной станции «Ростелекома» рядом со сквером планировалось возвести 25-этажный дом. В самом сквере хотели построить торгово-офисное здание. Однако Рустам Галямов заверил журналистов, что администрация не одобрит стройку, оставив сквер свободным. Фото: telegram-канал «Екатское чтиво» Фото: telegram-канал «Екатское чтиво» Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Жители Екатеринбурга вышли на протест в квартале между Юго-Западным лесопарком и Областной больницей №1, чтобы помешать точечной застройке. Об этом они сообщили в социальных сетях. Однако к 6 июня смысл в протесте отпал, поскольку вице-мэр Рустам Галямов сообщил URA.RU, что никакой стройки в сквере не будет. «Сегодня жители Юго-Запада отстаивали свою позицию против застройки сквера», — передает telegram-канал «Екатское чтиво». Горожане взяли с собой детские игрушки, тем самым намекая, что стройка принесет проблемы детям. На месте телефонной станции «Ростелекома» рядом со сквером планировалось возвести 25-этажный дом. В самом сквере хотели построить торгово-офисное здание. Однако Рустам Галямов заверил журналистов, что администрация не одобрит стройку, оставив сквер свободным.