Жители Екатеринбурга вышли защищать сквер от застройщика. Несмотря на обещание мэрии

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Горожане выступают против застройки сквера (архивное фото) Фото:

Жители Екатеринбурга вышли на протест в квартале между Юго-Западным лесопарком и Областной больницей №1, чтобы помешать точечной застройке. Об этом они сообщили в социальных сетях. Однако к 6 июня смысл в протесте отпал, поскольку вице-мэр Рустам Галямов сообщил URA.RU, что никакой стройки в сквере не будет.

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«Сегодня жители Юго-Запада отстаивали свою позицию против застройки сквера», — передает telegram-канал «Екатское чтиво». Горожане взяли с собой детские игрушки, тем самым намекая, что стройка принесет проблемы детям.

На месте телефонной станции «Ростелекома» рядом со сквером планировалось возвести 25-этажный дом. В самом сквере хотели построить торгово-офисное здание. Однако Рустам Галямов заверил журналистов, что администрация не одобрит стройку, оставив сквер свободным.

Фото:
Фото:

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Жители Екатеринбурга вышли на протест в квартале между Юго-Западным лесопарком и Областной больницей №1, чтобы помешать точечной застройке. Об этом они сообщили в социальных сетях. Однако к 6 июня смысл в протесте отпал, поскольку вице-мэр Рустам Галямов сообщил URA.RU, что никакой стройки в сквере не будет. «Сегодня жители Юго-Запада отстаивали свою позицию против застройки сквера», — передает telegram-канал «Екатское чтиво». Горожане взяли с собой детские игрушки, тем самым намекая, что стройка принесет проблемы детям. На месте телефонной станции «Ростелекома» рядом со сквером планировалось возвести 25-этажный дом. В самом сквере хотели построить торгово-офисное здание. Однако Рустам Галямов заверил журналистов, что администрация не одобрит стройку, оставив сквер свободным.
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